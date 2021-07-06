СМИ назвали неожиданную причину развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Уже почти бывшая супруга Канье Уэста якобы хотела последовать примеру Джейми Спирса и взять под полный контроль его деньги, соцсети и передвижения.

В феврале этого года Ким Кардашьян подала документы на развод со своим мужем Канье Уэстом после почти восьми лет брака. Причиной такого решения она назвала "непримиримые разногласия".

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Позже светская львица и звезда реалити-шоу в многочисленных интервью заявляла, что устала жить с мужчиной, который не разделяет ее интересы, а также признавалась в мечте встретить человека, который сделает ее по-настоящему счастливой.

В свою очередь рэпер вообще никак не стал комментировать грядущий развод, собрал вещи и съехал из семейного особняка в Калабасасе, предпочтя общаться с Ким через охранников.

Позже друзья музыканта рассказали, что Кардашьян буквально издевалась над мужем и при малейшем удобном случае пыталась его унизить, поэтому годы брака были для него якобы адом.

Однако теперь в СМИ появилась информации о том, что певец действительно мог сам сбежать от бывшей супруги, которая, по информации журналистов, подумывала оформить над ним опекунство и получить полный контроль над деньгами, социальными сетями и перемещениями супруга. Так же в 2008 году со своей дочерью Бритни поступил ее отце Джейми Спирс.

Как известно, у Уэста – биполярное расстройство личности, и на этом основании Кардашьян якобы и задумала реализовать свой план. Поводом для таких подозрений стали отношения Ким с бизнес-менеджером семьи Спирс Лу Тейлор, которая фактически и устроила всю эту историю с опекой. В 2008-м. С тех пор ее компания Tri Star Entertainment поучила десятки тысяч долларов, заработанных Бритни. В 2019 году отец певицы согласился платить минимум $500 тысяч в год плюс 5% комиссионных. Кроме того, Лу обвиняли в попытке получить опеку над Линдси Лохан и Кортни Лав.

О правдивости версии с попыткой Ким взять под опеку Канье может говорить и тот факт, что в летом 2020 года после своих разглагольствования на митинге в рамках президентской кампании Уэст написал в Твиттере, что Ким и и ее мать Крис Дженнер пробовали "запереть его", а два врача пытались прилететь на его ранчо в Вайоминге, чтобы добраться до него и уколоть ему успокоительное, а позже – принудительно поместить в психиатрическую клинику.

После расставания с Каим Кардашьян Канье Уэста уже неоднократно видели в компании российской супермодели Ирины Шейк. Как оказалось, они знакомы много лет, и россиянка даже снялась в клине рэпера, однако сейчас их отношениям приписывают гораздо более тесный характер, чем простая дружба.