Канье Уэст решил избавиться от своего имени

Документы о смене имени будут на рассмотрении три месяца, однако шансы музыканта на успех более чем очевидны.

44-летний американский рэпер-миллиардер Канье Уэст подал документы на изменение своего имени с Канье Омари Уэста на "Йе" (Ye) без отчества и фамилии, сообщает Associated Press.

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В соответствии с процессом подачи заявки на изменение имени в правовой системе Калифорнии, судья должен утвердить заявление Уэста постановлением суда, прежде чем он станет юридически известным как "Йе". Этот процесс может занять до трех месяцев.

По данным СМИ, у музыканта есть все шансы успешно завершить процесс, поскольку в законодательстве нет никаких известных ограничений, которые бы могли помешать Канье. В Калифорнии, где живет музыкант, главное требование только в том, чтобы имена состояли из 26 букв английского языка.

Уэст постоянно называл себя "Йе" на своих страницах в социальных сетях, особенно после того, как в 2018 году написал в Twitter о своем желании быть известным под этим именем.

"Существо, формально известное как Канье Уэст … Я ДА", – говорится в публикации за сентябрь 2018 года.

В интервью радиоведущему Big Boy рэпер также объяснил значение слова "Йе" и рассказал, почему ему это понравилось.

"Я считаю, что "ye" – это наиболее часто используемое слово в Библии, а в Библии оно означает "вы". Итак, я ты, я – мы, это мы. Это пошло от Канье, что означает" единственный", к просто Ye – просто отражение нашего хорошего, нашего плохого, нашего запутанного, всего".

"Ye" также является названием альбома рэпера 2018 года.

Пока продолжается бюрократическая волокита, музыкант готовится к выпуску своего долгожданного альбома Donda. Недавно Billboard сообщил, что Уэст строит точную копию дома своего детства на стадионе Soldier Field в Чикаго для третьей вечеринки по прослушиванию Donda, которую намечено провести 26 августа. Альбом должен быть выпущен 27 августа.

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