Кім Кардаш'ян і Каньє Вест поставили розлучення на паузу (фото)

Пару помітили під час вечері в одному з модних ресторанів у Малібу. Майже колишнє подружжя виглядало веселим і поїхало разом.

Зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка в лютому цього року подала на розлучення з репером-мільярдером Каньє Вестом, не перестає підігрівати інтерес публіки до свого особистого життя, і знову змусила ЗМІ гадати про те, що ж відбувається між нею та її майже колишнім чоловіком наразі.

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На думку таблоїдів, Кім і Каньє вирішили поставити розлучення на паузу і зараз намагаються почати все спочатку. Принаймні, на подібні думки пресу наштовхнули фотографії, зроблені папараці минулого тижня. Пару сфотографували, коли вони разом їхали з японського ресторану Nobu Malibu. Вест сів за кермо, а Кім — поруч на пасажирське сидіння. Знаменитість була одягнена у фіолетовий комбінезон під темно-бордовим шкіряним пальтом до підлоги, а Вест уперше за довгий час з'явився без мішка на голові, що приховує його обличчя.

До Кім і Каньє приєдналися їхні давні друзі — Трейсі Ромулус, яка також є директором з маркетингу бренду одягу Кім SKIMS, та її чоловік Рей Ромул. Пізніше було відмічено, що обидва сідали в машину до колишньої пари.

[ + – ] Папараці застали пару на виході з популярного ресторану

У подружжя, які виховують чотирьох дітей, останнім часом склалися на подив тісні відносини як для пари, що проходить через розлучення. Кім тричі з'являлася на стадіонах на передпрослуховуваннях останнього альбому Каньє Donda, причому останній раз у Чикаго вийшла на арену у весільній сукні і вуалі.

Вони також допомагають одне одному в бізнесі, беручи участь у різних робочих проєктах. При цьому джерела, знайомі з парою, поділяються у своєму баченні їхнього майбутнього.

Так, інсайдер US Weekly розповів, що в Кардаш'ян і Веста відносини побудовані на дружбі і роботі, до того ж вони є батьками. Що ж стосується почуттів, то пара в цьому плані не разом.

У свою чергу інше джерело стверджує, що Каньє хоче повернутися до Кім:

"Каньє бачить їх разом і хоче втілити це в реальність прямо зараз. Він намагається знову повернути її розташування, і, схоже, це працює".

За кілька тижнів до цього з'явилися повідомлення, у яких стверджувалося, що Кім і Каньє "працюють над відновленням основи своїх відносин".

[ + – ] Кім Кардаш'ян у весільній сукні на стадіоні в Чикаго Фото: Скриншот

Раніше Кардаш'ян в одному з епізодів останнього сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" зізнавалася, що її засмучує як фізична, так і емоційна дистанція між нею і Каньє:

"Коли в цьому році мені виповнилося 40 років, я зрозуміла: "Ні, мені не потрібний чоловік, який живе в зовсім іншому штаті. Потім я подумала: "О, боже мій, ось тоді ми краще ладнаємо", але це сумно, і я не цього хочу. Я хочу, щоб у нас були загальні шоу. Я хочу когось, хто хоче працювати зі мною".

З огляду на все, що було раніше зроблено і сказано парою, багато хто схиляється до думки, що спільні появи на шоу і походи на побачення сигналізують про те, що ставити крапку в стосунках Кім і Каньє поки не планують і можуть спробувати почати все спочатку.

Раніше і Кім, і Каньє приписували нові відносини. зокрема, Веста підозрювали в романі з російською супермоделлю Іриною Шейк, а Кардаш'ян бачили разом з журналістом CNN Ваном Джонсом.