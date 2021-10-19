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Каньє Веста більше немає. Знаменитий репер змінив ім'я

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Каньє Уест
Фото: Getty Images | Каньє Вест змінив ім'я на Ye

Документи на зміну імені музикант подав ще в серпні, мотивуючи це "особистими причинами".

44-річний американський репер Каньє Вест позбувся свого імені, змінивши його на Ye (Є), повідомляє USA Today.

Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Мішель Вільямс Корт схвалила прохання музиканта офіційно змінити його ім'я з Каньє Омарі Вест (повне ім'я артиста) на просто Ye, без по батькові та прізвища.

Він подав прохання про зміну свого імені в серпні, посилаючись на "особисті причини". Наразі в акаунтах репера в Instagram та Twitter його ім'я — Ye, хоча його офіційним ім'ям на обох платформах залишається @kanyewest.

Каньє Уест
Каньє Вест змінив ім'я в соцмережах

Ye є давнім прізвиськом репера, яке він використовував ще у 2012 році у своєму хіт-синглі "Clique" за участю Jay-Z і Big Sean ("Так, я говорю про Є"). У 2018-му співак оголосив у Twitter, що він більше не "той, хто офіційно відомий як Каньє Вест ... Я — Yе". В іншому твіті він пояснив: "Хто або що таке Каньє Вест без его? Просто Ye".

Каньє Уест
Уперше нове ім'я репер озвучив три роки тому

Ye також має для артиста релігійне значення. Вест так назвав свій восьмий студійний альбом 2018 року.

"Я вважаю, що "Ye" — це найбільш часто використовуване слово в Біблії, а в Біблії воно означає "ти", — сказав Вест під час інтерв'ю Big Boy у червні 2018 року.

Зміна імені — не єдине, що відбулося в житті репера останнім часом. Він також нещодавно виставив на продаж своє ранчо і комерційну нерухомість на північному заході Вайомінгу за $11 млн. Крім того, артист ще й дуже дивно підстригся. Фотографії його "зачіски" облетіли соцмережі, викликавши в користувачів чимало запитань до задуму стиліста, який створив подібне на голові Ye.

Зачіска репера викликала не менш питань, ніж його нове ім'я

Що стосується колишньої дружини музиканта Кім Кардаш'ян-Вест і чотирьох дітей пари, то всі вони носять його колишнє прізвище, яке Кім вирішила залишити після розлучення.

Нагадаємо, музиканта недавно помітили з колишньою дружиною і друзями під час вечері. У ЗМІ відразу ж заговорили про те, що пара, можливо, подумує про возз'єднання.