Каньє Веста більше немає. Знаменитий репер змінив ім'я
Документи на зміну імені музикант подав ще в серпні, мотивуючи це "особистими причинами".
44-річний американський репер Каньє Вест позбувся свого імені, змінивши його на Ye (Є), повідомляє USA Today.
Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Мішель Вільямс Корт схвалила прохання музиканта офіційно змінити його ім'я з Каньє Омарі Вест (повне ім'я артиста) на просто Ye, без по батькові та прізвища.
Він подав прохання про зміну свого імені в серпні, посилаючись на "особисті причини". Наразі в акаунтах репера в Instagram та Twitter його ім'я — Ye, хоча його офіційним ім'ям на обох платформах залишається @kanyewest.
Ye є давнім прізвиськом репера, яке він використовував ще у 2012 році у своєму хіт-синглі "Clique" за участю Jay-Z і Big Sean ("Так, я говорю про Є"). У 2018-му співак оголосив у Twitter, що він більше не "той, хто офіційно відомий як Каньє Вест ... Я — Yе". В іншому твіті він пояснив: "Хто або що таке Каньє Вест без его? Просто Ye".
Ye також має для артиста релігійне значення. Вест так назвав свій восьмий студійний альбом 2018 року.
"Я вважаю, що "Ye" — це найбільш часто використовуване слово в Біблії, а в Біблії воно означає "ти", — сказав Вест під час інтерв'ю Big Boy у червні 2018 року.
Зміна імені — не єдине, що відбулося в житті репера останнім часом. Він також нещодавно виставив на продаж своє ранчо і комерційну нерухомість на північному заході Вайомінгу за $11 млн. Крім того, артист ще й дуже дивно підстригся. Фотографії його "зачіски" облетіли соцмережі, викликавши в користувачів чимало запитань до задуму стиліста, який створив подібне на голові Ye.
Що стосується колишньої дружини музиканта Кім Кардаш'ян-Вест і чотирьох дітей пари, то всі вони носять його колишнє прізвище, яке Кім вирішила залишити після розлучення.
Нагадаємо, музиканта недавно помітили з колишньою дружиною і друзями під час вечері. У ЗМІ відразу ж заговорили про те, що пара, можливо, подумує про возз'єднання.