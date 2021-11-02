Канье Уэст устроил распродажу своего автопарка

Рэпер решил продать сразу шесть своих автомобилей. Все они относительно новые и богато оснащены.

В американском штате Вайоминг на аукцион Musser Bros выставили шесть авто Канье Уэста. Знаменитый рэпер решил распродать часть своих машин. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Ford Expedition XLT 2020 года Фото: Motor1.com

Большинство автомобилей – не очень старые с небольшим пробегом. Все они хранились на ранчо Канье Уэста в Вайоминге, но теперь рэпер собирается проводить больше времени в Лос-Анджелесе и купил там новый дом, а потому машины ему не нужны.

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Примечательно, что все выставленные на аукцион автомобили – пикапы и внедорожники Ford в довольно богатой комплектации. Самой старой машине – пять лет.

[ + – ] Ford F-150 Raptor 2019 года Фото: Motor1.com

С молотка уйдут такие авто Канье Уэста:

Ford Expedition 2020 года – пробег 10,7 тыс. км, стартовая цена – $52 000

Ford Expedition XLT 2020 года – пробег 4,5 тыс. км, стартовая цена – $46 750

Ford F-150 Raptor 2018 года – пробег 53 тыс. км, стартовая цена – $47 015

Ford F-150 Raptor 2019 года – пробег 56 тыс. км, стартовая цена – $54 015

Ford F-250 2017 года – пробег 130 тыс. км, стартовая цена – $36 750

Ford F-350 2016 года – пробег 127 тыс. км, стартовая цена – $26 750

[ + – ] Ford F-350 2016 года Фото: Motor1.com

Следует отметить, что автопарк Канье Уэста – большой и разнообразный. Рэпер владеет несколькими Bugatti, Lamborghini и Rolls-Royce, а еще у него есть Maybach, Tesla и Bentley Continental GT.

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