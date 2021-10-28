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На аукцион выставили эксклюзивное авто короля Испании

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Maserati Quattroporte 1971, Maserati Quattroporte, авто короля Испании
Фото: Sothebyʼs | Всего выпущено лишь два таких Maserati Quattroporte

Всего выпустили только два таких Maserati Quattroporte. За королевское авто планируют выручить около 200 тыс. евро.

Во Франции с аукциона RM Sotheby’s продадут редчайший Maserati Quattroporte 1971 года. Таких седанов было построено лишь два, а конкретно этим авто владел король Испании Хуан Карлос І. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Maserati Quattroporte 1971, Maserati Quattroporte, авто короля Испании
Автомобиль оснащен 290-сильным V8
Фото: Sothebyʼs

Седан построен на удлиненной платформе купе Maserati Indy. Оснастили его 4,9-литровым V8 мощностью 290 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость достигает 230 км/ч. За уникальный автомобиль планируют выручить 180-220 тыс. евро.

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История Maserati Quattroporte весьма интересная. Изначально именно таким должен был быть Quattroporte второго поколения. В общей сложности изготовили всего два прототипа с кузовом от ателье Frua для испытаний и демонстраций на автошоу. На Парижском автосалоне машину представил пятикратный чемпион Формулы-1 Хуан-Мануэль Фанхио.

Maserati Quattroporte 1971, Maserati Quattroporte, авто короля Испании
Хуан Карлос І любил сам водить Maserati
Фото: Sothebyʼs

Однако затем Maserati объединились с Citroen и Quattroporte было решено кардинально изменить – седан стал переднеприводным, новый дизайн выполнили в Berone, а французские партнеры поделились двигателем V6. Так и не ставшие серийными прототипы продали иранскому миллионеру Кариму Ага-хану и королю Испании Хуану Карлосу І.

Maserati Quattroporte 1971, Maserati Quattroporte, авто короля Испании
За авто планируют выручить 180-220 тыс. евро
Фото: Sothebyʼs

Монарх решил купить Maserati в 1975 году и пользовался автомобилем несколько лет, причем чаще водил его сам. Затем Quattroporte сменил нескольких владельцев, а с 2016 года зарегистрирован во Франции.

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