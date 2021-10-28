На аукціон виставили ексклюзивне авто короля Іспанії

Усього випустили лише два такі Maserati Quattroporte. За королівське авто планують отримати майже 200 тис. євро.

У Франції з аукціону RM Sotheby's продадуть рідкісний Maserati Quattroporte 1971 року. Таких седанів було побудовано лише два, саме цим авто володів король Іспанії Хуан Карлос І. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

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[ + – ] Автомобіль оснащений 290-сильним V8 Фото: Sothebyʼs

Седан збудований на подовженій платформі купе Maserati Indy. Оснастили його 4,9-літровим V8 потужністю 290 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість сягає 230 км/год. За унікальний автомобіль планують отримати 180-220 тис. євро.

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Історія Maserati Quattroporte дуже цікава. Спочатку саме таким мав бути Quattroporte другого покоління. Загалом виготовили всього два прототипи з кузовом від ательє Frua для випробувань та демонстрацій на автошоу. На Паризькому автосалоні машину презентував п'ятиразовий чемпіон Формули-1 Хуан-Мануель Фанхіо.

[ + – ] Хуан Карлос І любив сам керувати Maserati Фото: Sothebyʼs

Однак потім Maserati об'єдналися із Citroen і Quattroporte було вирішено кардинально змінити — седан став передньопривідним, новий дизайн виконали в Berone, а французькі партнери поділилися V6 двигуном. Прототипи, що так і не стали серійними, продали іранському мільйонеру Каріму Ага-хану та королю Іспанії Хуану Карлосу І.

[ + – ] За авто планують отримати 180-220 тис. євро Фото: Sothebyʼs

Монарх вирішив купити Maserati у 1975 році та користувався автомобілем кілька років, причому частіше водив його сам. Потім Quattroporte змінив кількох власників, а з 2016 зареєстрований у Франції.

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