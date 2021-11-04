Ким Кардашьян сходила на свидание с новым поклонником

Представители знаменитостей никак не комментируют их отношения, однако инсайдеры утверждают, что Ким Кардашьян серьезно заинтересована Питом Дэвидсоном

41-летняя светская львица, бизнесвумен и многодетная мать Ким Кардашьян, которая в феврале подала на развод с рэпером Канье Уэстом, была замечена в компании 27-летнего Пита Дэвидсона, пишет Page Six.

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Ким, которая сейчас в Нью-Йорке, посетила вместе со звездой шоу Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире") Дэвидсоном его родной район мегаполиса Стейтен-Айленд, где знаменитости поужинали на крыше итальянского ресторана Campania.

По данным источников, Ким и Питт были только вдвоем, без сопровождения охраны. Представители звезд пока никак не комментируют свидание, как и сами знаменитости.

Ужин состоялся почти через неделю после того, как пару сфотографировали вместе в парке развлечений на Хэллоуин в Калифорнии в компании общих друзей. Кардашьян и Дэвидсон катались на американских горках и крепко держались за руки.

Инсайдер, знакомый с Ким и Питом, рассказал журналистам, что Карашьян заинтересовалась Дэвидсоном, он ей "определенно нравится". Более того, пара уже успела поцеловаться. Это произошло во время шоу Saturday Night Live, а именно в эпизоде с участием Ким, где она изображала принцессу Жасмин, а Пит – Алладина.

[ + – ] Пит Дэвидсон

В 2019 году эти двое уже пересекались на ужине в честь рэпера Кида Кади, на котором присутствовал и тогда еще муж Ким Канье Уэст, недавно сменивший имя на Ye.

Бракоразводный процесс между Ким и Канье еще продолжается, но они сумели сохранить дружеские отношения. Более того, Кардашьян присутствовала на всех предпрослушиваниях альбома Канье Donda, а в Чикаго и вовсе вышла на стадион в свадебном платье.

Дэвидсон ранее встречался с множеством известных женщин, включая Ариану Гранде, Кайю Гербер, Кейт Бекинсейл, Каззи Дэвид и Маргарет Куолли. Недавно, после пяти месяцев отношений, он расстался со звездой сериала "Бриджертона" Фиби Дайневор. Причиной этого якобы стало расстояние, поскольку Дайневор живет в Великобритании, а Дэвидсон – в США.

Напомним, в СМИ появились слухи, что Ким Кардашьян и ее бывший супруг решили поставить развод на паузу.