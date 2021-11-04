Кім Кардаш'ян сходила на побачення з новим шанувальником

Представники знаменитостей ніяк не коментують їхні стосунки, проте інсайдери стверджують, що Кім Кардаш'ян серйозно зацікавлена Пітом Девідсоном

41-річна світська левиця, бізнесвумен і багатодітна мати Кім Кардаш'ян, яка в лютому подала на розлучення з репером Каньє Вестом, була помічена в компанії 27-річного Піта Девідсона, пише Page Six.

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Кім, яка зараз у Нью-Йорку, відвідала разом із зіркою шоу Saturday Night Live ("Суботнього вечора в прямому ефірі") Девідсоном його рідний район мегаполісу Стейтен-Айленд, де знаменитості повечеряли на даху італійського ресторану Campania.

За даними джерел, Кім і Піт були лише вдвох, без супроводу охорони. Представники зірок поки що ніяк не коментують побачення, як і самі знаменитості.

Вечеря відбулася майже через тиждень після того, як пару сфотографували разом у парку розваг на Гелловін у Каліфорнії в компанії спільних друзів. Кардаш'ян і Девідсон каталися на американських гірках і міцно трималися за руки.

Інсайдер, знайомий із Кім і Пітом, розповів журналістам, що Караш'ян зацікавилася Девідсоном, він їй "виразно подобається". Більше того, пара вже встигла поцілуватись. Це сталося під час шоу Saturday Night Live, а саме в епізоді за участю Кім, де вона зображала принцесу Жасмін, а Піт – Алладіна.

[ + – ] Піт Девідсон

У 2019 році ці двоє вже перетиналися на вечері на честь репера Кіда Каді, на якій був присутній і тоді ще чоловік Кім Каньє Вест, який нещодавно змінив ім'я на Ye.

Процес розлучення між Кім і Каньє ще триває, але вони зуміли зберегти дружні стосунки. Більше того, Кардаш'ян була присутня на всіх передпрослуховуваннях альбому Каньє Donda, а в Чикаго вийшла на стадіон у весільній сукні.

Девідсон раніше зустрічався з безліччю відомих жінок, включаючи Аріану Гранде, Кайю Гербер, Кейт Бекінсейл, Каззі Девід і Марґарет Квеллі. Нещодавно, після п'яти місяців стосунків, він розлучився з зіркою серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор. Причиною цього нібито стала відстань, оскільки Дайневор живе у Великій Британії, а Девідсон – у США.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися чутки, що Кім Кардаш'ян і її колишній чоловік вирішили поставити розлучення на паузу.