Каньє Вест з'явився на публіці з новою дівчиною

За словами інсайдерів, репер і Вінетрія зустрічаються вже деякий час. Це, щоправда, не заважає Каньє говорити, що він хоче залишитися з Кім Кардаш'ян.

44-річний американський репер Ye, він же в минулому Каньє Вест, який ще нещодавно зізнавався, що хоче зберегти свій шлюб із Кім Кардаш'ян, на тлі чуток про її роман із коміком Пітом Девідсоном з'явився на публіці з новою пасією, пише Daily Mail.

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На дебютному баскетбольному матчі Donda Academy в Міннеаполісі музиканта супроводжувала 22-річна модель на ім'я Вінетрія. Їх сфотографували, коли вони сиділи поряд на трибунах.

Поява репера з новою дівчиною викликала жаркі обговорення у ЗМІ щодо того, наскільки серйозні ці стосунки, оскільки ще минулого четверга Каньє на Drink Champs неодноразово називав Кім Кардаш'ян "моя дружина".

[ + – ] Вінетрія та Каньє Вест на баскетбольному матчі клубу репера

"SNL змушує мою дружину сказати: "Я розлучилася з ним", — по телевізору. Але ми навіть не розлучені. Для мене це не жарт. Мої діти хочуть, щоб їхні батьки залишилися разом. Хочу, щоб ми були разом", — заявляв він.

Під час запису цього інтерв'ю, яке вийшло в ефір 4 листопада, Вінетрія була з репером у Майамі. Вона також була присутня на його недільній службі 31 жовтня. За словами джерел, вони "зустрічаються вже деякий час".

[ + – ] Можлива дівчина репера Ye

Вінетрія – не перша, з ким Каньє приписують роман. Раніше ЗМІ повідомляли про його стосунки з російською супермоделлю Іриною Шейк. Пара знайома понад 10 років, але після того, як Кім Кардаш'ян подала на розлучення, ржпер нібито вирішив перевести їхні стосунки в ближчу площину. Щоправда, сама Ірина заперечувала роман із музикантом.

Тим часом Кім уже не раз помічали в компанії 27-річного гумориста Saturday Night Live Піта Девідсона. Так, минулого тижня вона провела два вечори з коміком під час поїздки до Нью-Йорка. Пара повечеряла в рідному районі Піта Стейтен-Айленді, відвідавши італійський ресторан, а наступного вечора їх помітили в ресторані Zero Bond.

"Усі в сім'ї стурбовані тим, як Каньє відреагує на те, що Кім проводить так багато часу з Пітом. Каньє нещодавно сказав, що він все ще хоче бути з нею, тому він не може це добре сприймати", — сказав інсайдер Page Six.

У свою чергу джерело Us Weekly поділилося, що Кім радилася з рідними та друзями перед тим, як йти на побачення з Пітом, і вони підтримали її.

"Деякий час було цілком очевидно, що їй не вистачало веселощів і сміху в її житті, і, звичайно ж, Піт пропонує це удосталь", — підкреслив інсайдер.

Нагадаємо, Каньє Вест вирішив розпродати свій розкішний автопарк, запропонувавши покупцям одразу шість машин.