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Каньє Вест з'явився на публіці з новою дівчиною

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Каньє Вест
Фото: Getty Images | Каньє Вест

За словами інсайдерів, репер і Вінетрія зустрічаються вже деякий час. Це, щоправда, не заважає Каньє говорити, що він хоче залишитися з Кім Кардаш'ян.

44-річний американський репер Ye, він же в минулому Каньє Вест, який ще нещодавно зізнавався, що хоче зберегти свій шлюб із Кім Кардаш'ян, на тлі чуток про її роман із коміком Пітом Девідсоном з'явився на публіці з новою пасією, пише Daily Mail.

На дебютному баскетбольному матчі Donda Academy в Міннеаполісі музиканта супроводжувала 22-річна модель на ім'я Вінетрія. Їх сфотографували, коли вони сиділи поряд на трибунах.

Поява репера з новою дівчиною викликала жаркі обговорення у ЗМІ щодо того, наскільки серйозні ці стосунки, оскільки ще минулого четверга Каньє на Drink Champs неодноразово називав Кім Кардаш'ян "моя дружина".

Каньє Вест
Вінетрія та Каньє Вест на баскетбольному матчі клубу репера

"SNL змушує мою дружину сказати: "Я розлучилася з ним", — по телевізору. Але ми навіть не розлучені. Для мене це не жарт. Мої діти хочуть, щоб їхні батьки залишилися разом. Хочу, щоб ми були разом", — заявляв він.

Під час запису цього інтерв'ю, яке вийшло в ефір 4 листопада, Вінетрія була з репером у Майамі. Вона також була присутня на його недільній службі 31 жовтня. За словами джерел, вони "зустрічаються вже деякий час".

Можлива дівчина репера Ye

Вінетрія – не перша, з ким Каньє приписують роман. Раніше ЗМІ повідомляли про його стосунки з російською супермоделлю Іриною Шейк. Пара знайома понад 10 років, але після того, як Кім Кардаш'ян подала на розлучення, ржпер нібито вирішив перевести їхні стосунки в ближчу площину. Щоправда, сама Ірина заперечувала роман із музикантом.

Тим часом Кім уже не раз помічали в компанії 27-річного гумориста Saturday Night Live Піта Девідсона. Так, минулого тижня вона провела два вечори з коміком під час поїздки до Нью-Йорка. Пара повечеряла в рідному районі Піта Стейтен-Айленді, відвідавши італійський ресторан, а наступного вечора їх помітили в ресторані Zero Bond.

"Усі в сім'ї стурбовані тим, як Каньє відреагує на те, що Кім проводить так багато часу з Пітом. Каньє нещодавно сказав, що він все ще хоче бути з нею, тому він не може це добре сприймати", — сказав інсайдер Page Six.

У свою чергу джерело Us Weekly поділилося, що Кім радилася з рідними та друзями перед тим, як йти на побачення з Пітом, і вони підтримали її.

"Деякий час було цілком очевидно, що їй не вистачало веселощів і сміху в її житті, і, звичайно ж, Піт пропонує це удосталь", — підкреслив інсайдер.

Нагадаємо, Каньє Вест вирішив розпродати свій розкішний автопарк, запропонувавши покупцям одразу шість машин.