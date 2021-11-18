Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян впервые сфотографировались вместе

Пит отпраздновал свой 28-й день рождения в доме матери Ким – Крис Дженнер

Все еще неясно, какие отношения связывают 41-летнюю звезду телешоу Ким Кардашьян и стенд-ап комика Пита Дэвидсона. Но они вместе отпраздновали его 28-й день рождения в доме Крис Дженнер, матери Ким. Об этом пишет Page Six.

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К ним также присоединился легенда хип-хопа Флэвор Флав. Именно в его Instagram появился снимок, на котором Ким и Пит позируют, сидя рядом. Флав при этом написал пост, в котором назвал Пита "своим сыном".

[ + – ] Ким Кардашьян, Пит Дэвидсон, Крис Дженнер и Флэвор Флав Фото: Instagram flavorflavofficial

Примечательно, но Дэвидсону и Кардашьян, которая разводится со своим мужем Канье Уэстом приписывают роман. Они встретились на телешоу, где вместе участвовали в небольшом скетче, изображая Алладина и принцессу Жасмин. В финале они поцеловались, после чего таблоиды заговорили о их взаимной симпатии.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на канале SNL Фото: Скриншот

Что было, по мнению журналистов, вполне возможным развитием событий: ведь Ким разводится с Канье Уэстом, а Пит, известный сердцеед, как раз расстался со звездой сериала "Бриджертоны" Фиби Дайвенор.

Парочку уже успели "застукать" на свидании в итальянском ресторане и в парке развлечений, где они катались на американских горках, держась за руки.

Но комментировать свои отношения Пит и Ким не спешат. Впрочем, на свежем снимке Пит одет в пижаму бренда SKIMS, который принадлежит Ким Кардашьян, а это тоже может служить свидетельством того, что они встречаются

Напомним, до Ким Кардашьян и Фиби Дайвенор Пит Дэвидсон успел завести романы с Арианой Гранде, Кайей Гербер, Кейт Бекинсейл и Маргарет Куэлли.