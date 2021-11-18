Піт Девідсон і Кім Кардаш'ян уперше сфотографувалися разом

Піт відсвяткував свій 28-й день народження у будинку матері Кім — Кріс Дженнер.

Усе ще незрозуміло, які стосунки пов'язують 41-річну зірку телешоу Кім Кардаш'ян і стендап-коміка Піта Девідсона. Але вони разом відсвяткували його 28 день народження в будинку Кріс Дженнер, матері Кім. Про це пише Page Six.

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До них також приєдналася легенда хіп-хопу Флевор Флав. Саме в його Instagram з'явився знімок, на якому Кім і Піт позують, сидячи поряд. Флав водночас написав допис, у якому назвав Піта "своїм сином".

[ + – ] Кім Кардаш'ян, Піт Девідсон, Кріс Дженнер і Флевор Флав Фото: Instagram flavorflavofficial

Варто зазначити, що Девідсону та Кардаш'ян, яка розлучається зі своїм чоловіком Каньє Вестом, приписують роман. Вони зустрілися на телешоу, де разом брали участь у невеликому скетчі, зображуючи Алладіна та принцесу Жасмін. У фіналі вони поцілувалися, після чого таблоїди заговорили про їхню взаємну симпатію.

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон на каналі SNL Фото: Скриншот

Що було, на думку журналістів, цілком можливим розвитком подій: адже Кім розлучається з Каньє Вестом, а Піт, відомий серцеїд, саме розлучився із зіркою серіалу "Бріджертони" Фібі Дайвенор.

Парочку вже встигли "застукати" на побаченні в італійському ресторані та в парку розваг, де вони каталися на американських гірках, тримаючись за руки.

Але коментувати свої стосунки Піт і Кім не поспішають. Утім, на свіжому знімку Піт одягнений у піжаму бренду SKIMS, який належить Кім Кардаш'ян, а це теж може бути свідченням того, що вони зустрічаються

Нагадаємо, до Кім Кардаш'ян і Фібі Дайвенор Піт Девідсон встиг завести романи з Аріаною Гранде, Каєю Гербер, Кейт Бекінсейл і Марґарет Кволлі.