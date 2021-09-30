Батька Брітні Спірс відсторонили від опіки над співачкою: перша реакція зірки

Остаточна крапка в справі буде поставлена 12 листопада, коли з Джеймі Спірсом розірвуть контракт.

39-річна американська співачка Брітні Спірс більше не перебуває під опікою свого батька Джеймі, який розпоряджався її життям та статком останні 13 років, повідомляє Page Six.

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Суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Бренда Пенні прийняла рішення відсторонити його від опікунства над артисткою, визнавши, що це — в "кращих інтересах Брітні".

"Поточна ситуація є неприйнятною. Це відображає токсичне середовище, яке вимагає призупинення повноважень Джеймса Спірса сьогодні", — заявила вона напередодні, вислухавши аргументи адвокатів по обидва боки.

Пенні винесла своє рішення перед переповненим залом глядачів, а за стінами суду зібралися прихильники руху FreeBritney, які скандували "Звільніть Брітні". Як зазначає преса, ні Брітні, ні її батька на слуханні не було, і основна битва велася між адвокатами.

[ + – ] Шанувальники Брітні плакали, почувши вердикт судді Бренди Пенні

Вердикт був затверджений після того, як адвокат Брітні Метью Розенгарт звернувся до суду з проханням "негайно" звільнити Джеймі Спірса від опікунства, стверджуючи, що його дії перетворили життя співачки на "кошмар в кафкіанському стилі", у якому вона жила останні 13 років.

Він також попросив призначити тимчасовим опікуном виконавиці дипломованого бухгалтера Джона Забела.

У свою чергу адвокат Джеймі Спірса Вівіан Торін намагалася опротестувати це прохання, запевняючи, що призначення "незнайомця" на пост опікуна було неправильним ходом. За її словами, Забела не підходить для управління майном артистки в $60 млн, оскільки в нього немає досвіду і він нібито був замішаний у шахрайській операції з нерухомістю на мільйон доларів у 2007 році.

Розенгарт у відповідь заявив, що рекомендації та кваліфікація Забела набагато перевершують репутацію батька знаменитості, якого Брітні боялася з дитинства, тому що він "жорстока й отруйна людина".

[ + – ] Джеймі Спірс був названий адвокатом Брітні "токсичною та жорстокою" людиною Фото: Getty Images

У результаті Бренда Пенні відхилила претензії Торін, підкресливши, що рішення "оскарженню не підлягає".

На пресконференції після суду адвокат співачки заявив:

"Сьогодні відмінний день. Це великий день для Брітні Спірс і великий день для правосуддя. І святкувати безумовно є що. Але це ще й урочистий день. Брітні Спірс зіткнулася з десятирічним кошмаром, організованим її батьком та іншими. Я так пишаюся нею за її сміливість, силу... І вона так рада і так вдячна всім вам. "Я думаю, що підтримка руху FreeBritney зіграла важливу роль".

[ + – ] Адвокат Брітні Спірс Метью Розенгарт

При цьому юрист зазначив, що роботи буде ще чимало. За його словами, є звинувачення проти Джеймі Спірса в жорстокому поводженні з дочкою, а також Брітні "безперечно варто подати на нього в суд", якщо з'являться докази, що батько привласнював її гроші. Крім того, його звинуватили у вимаганні.

Остаточна крапка в справі про опікунство буде поставлена 12 листопада, коли суд повинен розірвати контракт із Джеймі, а останній позбавлений права подавати апеляцію.

Реакція артистки на рішення судді була більш ніж радісною.

"Брітні розплакалася, дізнавшись про рішення судді. Довгий час вона думала, що ніколи не доживе до того дня, коли закінчиться владний контроль її батька над кожним аспектом її життя, але в кінці кінців це сталося. Вона в шоці та не може підібрати слів, але буквально стрибає від радості. Вона не відчувала такої радості вже 13 років", — розповів інсайдер.

Знаменитість уже відсвяткувала свою перемогу. Вона опублікувала в соцмережі відео, на якому бере уроки пілотування легкомоторним літаком.

"На хмарі 9 прямо зараз 🤩☁️✈️ !!!! Перший раз на літаку і перший раз на гвинтовому літаку ✈️ !!! Боже, як я злякалася 😳 🙄 !!! Псссс, повертаю судно 🛳 додому, JL ... Залишайтеся класними, красивими людьми !!!! Скоро нові фото 📷😉✨ !!!!", — підписала вона публікацію.

[ + – ] Брітні Спірс бере урок пілотування

Нагадаємо, у липні Брітні по відеозв'язку виступила в суді Лос-Анджелеса, де розповіла про те, що їй довелося пережити за 13 років опікунства свого батька. За її словами, її життя було справжнім кошмаром: її напихували препаратами, від яких їй ставало гірше, забороняли виходити заміж і народжувати дітей, навіть ходити в перукарню, стежили за кожним її кроком і змушували працювати по сім днів на тиждень. Вона просила звільнити її від опікунства батька та повернути їй її життя.

Джеймі Спірс у відповідь натякнув, що в неї проблеми з психікою. Однак пізніше з'ясувалося, що Брітні була права, оскільки він встановив за дочкою тотальне прослуховування по всьому будинку і стежив за кожним її кроком, відстежуючи дзвінки, пошту та соцмережі.