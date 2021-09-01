Брітні Спірс звинуватила батька у вимаганні: на кону мільйони доларів

Адвокат співачки Метт Розенгарт назвав умови Джеймі Спірса "вкрай тривожними".

39-річна американська поп-зірка Брітні Спірс заявила, що її батько Джеймі вимагає від неї $2 млн за те, що відмовиться від опікунства, повідомляє HollywoodLife із посиланням на отримані нові судові документи.

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Згідно з цією інформацією, співачка та її адвокати звинувачують Джеймі Спірса в спробі вимагання. За словами артистки, її батько натякнув, що його відхід з опікунства — в її ж інтересах, але вона вважає його умови "вкрай тривожними". Однак захист знаменитості налаштований рішуче.

"Батько не буде знущатися над Брітні або вимагати в неї. Однак, як ми писали в нашій новій документації до суду, попередні умови, яких містер Спірс домагався у своєму судовому позові від 12 серпня 2021 року недоречні й неприйнятні. Містер Спірс також не має права намагатися утримувати свою дочку в заручниках, встановлюючи умови своєї відставки. Йдеться не про нього, а про інтереси його дочки, яка згідно із законом вимагає його відсторонення. Навіть якщо не брати до уваги юридичні питання, які потребують його негайного відсторонення, якщо він любить свою дочку, містер Спірс має піти у відставку зараз, сьогодні, перш ніж його відсторонять від посади. Це було б правильним і гідним вчинком", — заявив виданню адвокат Брітні Метт Розенгарт.

Якщо батько співачки найближчим часом не відмовиться від фінансового опікунства над нею, Брітні хоче, щоб суд примусово відсторонив на засіданні 29 вересня.

Юристи Джеймі Спірса поки ніяк не прокоментували останні події.

Нагадаємо, Брітні в суді розповіла про те, що їй довелося пережити за 13 років під опікою батька, і попросила позбавити його права розпоряджатися її життям і фінансами. Суддя відхилила прохання співачки, однак та вирішила не здаватися і скористалася послугами адвоката Метта Розенгарта, відомого своєю співпрацею з такими зірками як Стівен Спілберг, Шон Пенн та інші.

Нещодавно стало відомо, що Джеймі Спірс нібито під тиском громадськості вирішив відмовитися від опікунства над Брітні. Якщо він покине цю посаду, то на посаду опікуна буде призначена інша людина.