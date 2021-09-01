Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве: на кону миллионы долларов

Адвокат певицы Мэтт Розенгарт назвал условия Джейми Спирса "крайне тревожными".

39-летняя американская поп-звезда Бритни Спирс заявила, что ее отец Джейми требует от нее $2 млн за то, что откажется от опекунства, сообщает HollywoodLife со ссылкой на полученные новые судебные документы.

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Согласно этой информации, певица и ее адвокаты обвиняют Джейми Спирса в попытке вымогательства. По словам артистки, ее отец намекнул, что его уход из опекунства – в ее же интересах, но она находит его условия "крайне тревожными". Однако защита знаменитости настроена решительно.

"Отец не будет издеваться над Бритни или вымогать у нее. Однако, как мы писали в нашей новой документации в суд, предварительные условия, которые мистер Спирс добивался в своем судебном иске от 12 августа 2021 года, неуместны и неприемлемы. Мистер Спирс также не имеет права пытаться удерживать свою дочь в заложниках, устанавливая условия своей отставки. Речь идет не о нем, а об интересах его дочери, которая по закону требует его отстранения. Даже если оставить в стороне юридические вопросы, требующие его немедленного отстранения, если он любит свою дочь, мистер Спирс должен уйти в отставку сейчас, сегодня, прежде чем его отстранят от должности. Это было бы правильным и достойным поступком", – заявил изданию адвокат Бритни Мэтт Розенгарт.

Если отец певицы в ближайшее время не откажется от финансового опекунства над ней, Бритни хочет, чтобы суд принудительно отстранил на заседании 29 сентября.

Юристы Джейми Спирса пока никак не прокомментировали последние события.

Напомним, Бритни в суде рассказала о том, что ей довелось пережить за 13 лет под опекой отца, и попросила лишить его права распоряжаться ее жизнью и финансами. Судья отклонила просьбу певицы, однако та решила не сдаваться и воспользовалась услугами адвоката Мэтта Розенгарта, известного своим сотрудничеством с такими звездами как Стивен Спилберг, Шон Пенн и другие.

Недавно стало известно, что Джейми Спирс якобы под давлением общественности решил отказаться от опекунства над Бритни. В случае его ухода на должность опекуна будет назначен другой человек.