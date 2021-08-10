Брітні Спірс зазнала нової поразки від батька в боротьбі за свободу

Після програшу в суді співачка попередила шанувальників, що буде рідше публікувати новини про себе.

Американська співачка Брітні Спірс не змогла позбавити батька права одноосібно розпоряджатися її майном, оскільки суддя з Лос-Анджелесу Бренда Пенні відхилила прохання адвоката артистки Метью Розенгарта відсторонити Джеймі Спірса від фінансового опікунства, повідомляє Mirror.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Наступне засідання з цього питання призначене на 29 вересня, а до тих пір батько артистки залишається єдиним розпорядником її статків.

Джеймі стежить за фінансами своєї 39-річної дочки з 2008 року, проте Брітні стверджувала, що вона пережила труднощі під його контролем, порівнюючи свою ситуацію із жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

На захист зірки її адвокати заявили:

"Усі зацікавлені сторони рішуче погоджуються з тим, що подальша присутність містера Спірса як фінансового опікуна суперечить інтересам, здоров'ю та добробуту міс Спірс, і що його негайне відсторонення має критичне значення на цьому етапі".

Однак команда юристів Джеймі відповіла на прохання захисника Брітні про відсторонення його від посади, заявивши, що для цього "немає ніяких підстав". Він нібито завжди наполягав на тому, що піклується лише про інтереси своєї дочки.

Прагнучи зберегти статус-кво, Джеймі Спірс натякнув, що його дочка психічно нездорова, тому він і бореться за збереження своєї ролі в її опіці. За його словами, подібні тривожні новини про її стан він дізнався від особистого опікуна Брітні, Джоді Монтгомері, хоча та, зі свого боку, спростувала цю інформацію.

Тим часом Брітні Спірс заявила в Instagram, що про неї останнім часом писали багато брехні, і тепер вона буде набагато рідше публікувати новини.

[ + – ] Останній допис стривожив шанувальників Брітні Спірс

Це відразу ж змусило шанувальників артистки задуматися про те, що їй знову обмежили доступ до соцмереж. Адже зовсім нещодавно вона хвалилася новим IPad, запевняючи, що тепер зможе продукувати більше контенту.