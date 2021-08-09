"Виходить із-під контролю": батько Брітні Спірс натякнув на нестабільну психіку дочки

Джеймі Спірс не має наміру так просто відмовлятися від опіки, тому знаходить усе нові аргументи, чому він повинен і далі контролювати свою дочку.

Батько американської поп-співачки Брітні Спірс, Джеймі Спірс, заявив із посиланням на думку особистої опікунки дочки Джоді Монтгомері, що артистка "виходить із-під контролю", повідомляють західні ЗМІ.

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Минулого тижня в суд потрапили документи, де Спірс-старший згадав про телефонні розмови з Монтгомері, яка нібито порушила питання про можливість примусового лікування співачки в психіатричній лікарні. Ця практика відома відома серед фахівців в області психічного здоров'я як 5150.

Джеймі Спірс стверджує, що Монтгомері, яка відповідає за особисте життя та медичне обслуговування Брітні з кінця 2018 року, подзвонила йому ще 9 липня і "з тривогою в голосі" розповіла, наскільки вона стурбована недавньою поведінкою артистки та її загальним психічним здоров'ям.

За його словами, опікунка скаржилася, що Брітні "не приймала ліки належним чином і відмовлялася бачити своїх лікарів", і благала його втрутитися.

"Після того, як пані Монтгомері докладно поділилася своїми побоюваннями з приводу недавньої поведінки, безпеки та загального стану моєї дочки, вона запропонувала можливі варіанти, включаючи психіатричне лікування 5150, що викликало у мене занепокоєння", — заявив містер Спірс.

Однак пізніше Монтгомері відкликала заяву, надіславши через три дні відредагований лист, у якому вже не згадувалося про 5150.

У свою чергу жінка, на яку посилається батько Брітні Спірс, спростувала його слова. Адвокати Монтгомері заявили, що вона ніколи не говорила про необхідність примусового лікування підопічної.

"Стурбованість, яку пані Монтгомері висловила містеру Спірсу під час їхнього телефонного дзвінка, полягає в тому, що примус міс Спірс до того, щоб дати свідчення або дати їй оцінку, може негативно вплинути на її психічне здоров'я", — йдеться в заяві.

Представники Монтгомері повторили прохання негайно позбавити Джеймі Спірса контролю над грошима та фінансами співачки, назвавши це "критичним".

"Міс Монтгомері не може цього досить підкреслити — чим раніше суд розгляне питання про призупинення повноважень містера Спірса, тим краще для міс Спірс, її емоційного здоров'я та благополуччя", — йдеться в документах.

Але повірені батька Брітні Спірс запевняють, що він сумлінно виконував свої обов'язки та врятував маєток артистки від катастрофи, коли вона зіткнулася з "десятками мільйонів доларів судових позовів".

У документації також говориться, що його "єдиною мотивацією була його безумовна любов до дочки та шалене бажання захистити її від тих, хто намагається нею скористатися". Вони також стверджують, що "немає ніяких підстав відсторонювати його від посади опікуна маєтку".

Джеймс Спірс отримав контроль над маєтком і фінансами своєї дочки в 2008 році.

Тим часом сама Брітні стверджує, що з її здоров'ям все в порядку. Нещодавно вона повідомила, що проведення часу з тваринами — найкраща терапія для неї, і опублікувала відео, на якому гладить свиней.

Однак разом із "пристойними" фото та записами артистка стала ділитися й вельми відвертим контентом. Наприклад, знаменитість опублікувала кадри, де позує з голими грудьми.

Нещодавно знаменитість, статок якої оцінюється в $ 60 млн, похвалилася першим у своєму житті IPad, що чимало стривожило її шанувальників. Раніше вона заявила, що не вийде на сцену до тих пір, поки її кар'єру контролює батько.