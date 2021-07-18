Поцілуйте мене в зад: Брітні Спірс відмовилася від концертів після скандального рішення суду

Останні 13 років співачка живе під тотальним контролем батька. Джеймс Спірс залишився її опікуном, попри обурення громадськості та інших зірок шоу-бізнесу, після промови Брітні в суді.

Американська зірка Брітні Спірс заявила, що не виступатиме, поки її кар'єру контролює батько. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Повідомлення співачки наповнене емоціями. Вона висловлює своє крайнє невдоволення тим, що її батько веде фінансові та особисті справи.

"Це консервативність вбила мої мрії. ... Так що все, що у мене є — це надія, надія, що в цьому світі дуже важко вбити ... Не дивлячись на те, що люди все ще намагаються !!!", — пише співачка.

Вона стверджує, що не збирається найближчим часом виходити на сцену, поки батько "буде керувати тим, що я ношу, кажу, роблю або думаю". Вона не збирається знову наносити важкий макіяж на обличчя і виступати. Їй не подобається, що її сестра виступала з її піснями на церемонії нагородження. Брітні Спірс також опублікувала картинку з написом: "Поцілуйте мене в зад, поїжте гівна і наступайте на лего".

"Для тих з вас, хто вибирає критикувати мої танцювальні відео ... Слухайте, я не збираюся виступати на будь-яких сценах найближчим часом, коли мій батько буде керувати тим, що я ношу, кажу, роблю або думаю 🚫🙅🏼♀️ 🚫 !!!! я робила це останні 13 років ... я б вважала за краще поділитися відео YES з моєї вітальні, а не на сцені в Вегасі, де деякі люди пішли так далеко, що не могли навіть потиснути мені руку, і в підсумку я отримала постійний контакт з травичкою ... я не заперечую, але було б непогано піти в клятий спа-салон!!!! І ні я не збираюся наносити важкий макіяж і намагатися знову спробувати себе на сцені, і я не зможу багато років займатися реміксами на мої пісні й благаю включити мою нову музику в моє шоу для МОЇХ фанатів ... так що я йду!!!! Мені не подобається, що моя сестра з'явилася на церемонії нагородження і виконала МОЇ ПІСНІ з реміксами!!!!! Моя так звана система підтримки сильно зачепила мене!!!! Ця охорона вбила мої мрії ... так що все, що у мене є, це надія, і надія — це єдине, що в цьому світі дуже важко вбити ... Не дивлячись на те, що все ще намагаються !!!! Мені не подобалося, як в документальних фільмах підіймаються принизливі моменти з минулого ... Я все це вже давно пройшла !!!! А для жінок, які говорять, що це дивно, у мене все ще є надія на казки ... Йдіть на х ** 🖕🏼 !!!!! Як я вже сказала ... надія — це все, що у мене зараз є ... Тобі пощастило, я взагалі щось публікую ... Якщо тобі не подобається те, що ти бачиш, відписуйся від мене !!! Люди намагаються вбити надію, тому що надія — одна з найбільш уразливих і тендітних речей!!!! Піду зараз почитаю бісову казку!!!! Псс, якщо ти не хочеш бачити, як моя дорогоцінна дупа танцює в моїй вітальні або це не відповідає твоїм стандартам ... Йди читай кляту книгу📕 !!!!! ", — вказується в підписі до публікації.

Брітні Спірс також незадоволена тим, що в документальних фільмах підіймаються принизливі моменти з її минулого, адже воно вже все позаду. (Ймовірно, мова йде про фільм "Обрамлення Брітні Спірс", який номінували на дві премії Еммі разом з рухом в соцмережах #FreeBritney, — Фокус).

Нагадаємо, 23 червня Брітні Спірс виступила по відеозв'язку в суді Лос-Анджелеса і розповіла про те, як жила останні 13 років з того часу, як у 2008 році її опікуном став батько. За словами співачки, її життя практично не належала їй. Артистку змушували працювати без вихідних, накачували медпрепаратами, від яких їй ставало гірше, не давали доступу до фінансів, а також втручалися в особисте життя.

За Брітні Спірс заступилася Мадонна і заявила, що витягне "бідолаху з в'язниці".