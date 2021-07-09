Мадонна заступилася за Брітні Спірс і заявила, що витягне бідолаху з "в'язниці" (фото)

Мадонна заявила, що жадібний патріархат, який перетворює жінок на рабів, повинен померти.

62-річна американська поп-співачка Мадонна заступилася за Брітні Спірс, яка знову опинилася під повним контролем свого батька, незважаючи на одкровення, озвучені в суді Лос-Анджелеса. У сторіз свого Instagram ветеранка сцени опублікувала фото, на якому позує в майці з ім'ям Брітні, і порівняла опіку з рабством.

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"Поверніть цій жінці життя! Рабство було скасовано багато років тому. Смерть жадібному патріархату, який століттями робить це з жінками. Це порушення людських прав. Брітні, ми витягнемо тебе з в'язниці!".

[ + – ] Мадонна нагадала, що рабство було скасовано багато років тому Фото: Скриншот

Як відомо 23 червня Брітні Спірс виступила по відеозв'язку в суді Лос-Анджелеса і розповіла про те, як жила останні 13 років з тих пір, як у 2008 році її опікуном став батько. За словами співачки, її життя практично не належало їй. Артистку змушували працювати без вихідних, накачували медпрепаратами, від яких їй ставало гірше, не давали доступу до фінансів, а також втручалися в особисте життя. Брітні не тільки не могла вийти заміж, але її навіть змусили поставити внутрішньоматкову спіраль, щоб вона не могла завагітніти.

Слова знаменитості багатьох її колег і шанувальників шокували, і чимало селебрітіс виступили на її захист.

У свою чергу батько артистки заявив, що "йому дуже шкода", і що він "робив усе для щастя своєї дочки". Правда, пізніше його команда подала в суд позов з вимогою розслідувати все сказане Брітні, а потім Джеймі Спірс і зовсім звинуватив дочку в брехні і заявив, що вона була поганою матір'ю для своїх дітей і ще гіршою дружиною.

Пізніше суддя відхилила прохання Брітні позбавити її батька опікунства над нею, однак, адвокати артистки не мають наміру здаватися і готують черговий позов. Наступне засідання щодо її справи призначено на 14 липня.