Мадонна вступилась за Бритни Спирс и заявила, что вытащит бедолагу из "тюрьмы" (фото)

Мадонна заявила, что жадный патриархат, который превращает женщин в рабов, должен умереть.

62-летняя американская поп-певица Мадонна вступилась за Бритни Спирс, которая снова оказалась под полным контролем своего отца, несмотря на откровения, озвученные в суде Лос-Анджелеса. В сториз своего Instagram ветеран сцены опубликовала фото, на котором позирует в майке с именем Бритни, и сравнила опеку с рабством.

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"Верните этой женщине жизнь! Рабство было упразднено много лет назад. Смерть жадному патриархату, который веками делает это с женщинами. Это нарушение человеческих прав. Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы!".

[ + – ] Мадонна напомнила, что рабство было отменено много лет назад Фото: Скриншот

Как известно, 23 июня Бритни Спирс выступила по видеосвязи в суде Лос-Анджелеса и рассказала о том, как жила последние 13 лет с тех пор, как в 2008 году ее опекуном стал отец. По словам певицы, ее жизни практически не принадлежала ей. Артистку вынуждали работать без выходных, накачивали медпрепаратами, от которых ей становилось хуже, не давали доступа к финансам, а также вмешивались в личную жизнь. Бритни не только не могла выйти замуж, но ее даже заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла забеременеть.

Слова знаменитости повергли многих ее коллег и поклонников в шок, и немало селебритис выступили в ее защиту.

В свою очередь отец артистки заявил, что "ему очень жаль", и что он "делал все для счастья своей дочери". Правда, позже его команда подала в суд иск с требованием расследовать все сказанное Бритни, а затем Джейми Спирс и вовсе обвинил дочь во лжи и заявил, что она была плохой матерью для своих детей и еще худшей женой.

Позже судья отклонила просьбы Бритни лишить ее отца опекунства над ней, однако адвокаты артистки не намерены сдаваться и готовят очередной иск. Следующее заседание по ее делу назначено на 14 июля.