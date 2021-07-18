Поцелуйте меня в зад: Бритни Спирс отказалась от концертов после скандального решения суда

Последние 13 лет певица живет под тотальным контролем отца. Джеймс Спирс остался ее опекуном, несмотря на возмущение общественности и других звезд шоу-бизнеса, тронутых речью Бритни в суде.

Американския звезда Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока ее карьеру контролирует отец. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Сообщение певицы наполнено эмоциями. Она выражает свое крайнее недовольство тем, что ее отец ведет финансовые и личные дела.

"Это консервативность убила мои мечты. … Так что все, что у меня есть — это надежда, надежда, что в этом мире очень тяжело убить… Несмотря на то, что люди все еще пытаются!!!", — пишет певица.

Она утверждает, что не собирается в ближайшее время выходить на сцену, пока отец "будет управлять тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю". Она не собирается снова наносить тяжелый макияж на лицо и выступать. Ей не нравится, что ее сестра выступала с ее песнями на церемонии награждения. Бритни Спирс также опубликовала картинку с надписью: "Поцелуйте меня в зад, поешьте говна и наступайте на лего".

"Для тех из вас, кто выбирает критиковать мои танцевальные видео … Слушайте, я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет управлять тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю 🚫🙅🏼‍♀️ 🚫 !!! ! Я делала это последние 13 лет … Я бы предпочла поделиться видео YES из моей гостиной, а не на сцене в Вегасе, где некоторые люди ушли так далеко, что не стали даже жать мне руку. В итоге я получила постоянный контакт с травкой … Я не наглею, но было бы неплохо пойти в греб*ный спа-салон!!!! И нет, я не собираюсь наносить тяжелый макияж и пытаться снова попробовать себя на сцене, и я не смогу много лет заниматься ремиксами на мои песни и умоляю включить мою новую музыку в мое шоу для МОИХ фанатов … Так что я ухожу!!!! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила МОИ ПЕСНИ с ремиксами!!!!! Моя так называемая система поддержки сильно задела меня!!!! Этот консерватизм убил мои мечты… Так что все, что у меня есть, это надежда, и надежда — единственное, что в этом мире очень трудно убить … Несмотря на то, что все еще пытаются!!!! Мне не нравилось, как в документальных фильмах поднимаются унизительные моменты из прошлого … Я все это уже давно прошла!!!! А для женщин, которые говорят, что это странно, у меня все еще есть надежда на сказки … иди на х** 🖕🏼 !!!!! Как я уже сказала … надежда — это все, что у меня сейчас есть … Тебе повезло, я вообще что-то публикую… Если тебе не нравится то, что ты видишь, отписывайся от меня!!! Люди пытаются убить надежду, потому что надежда — одна из самых уязвимых и хрупких вещей!!!! Пойду сейчас почитаю греб*ную сказку!!!! Псс, если ты не хочешь видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной или это не по твоим стандартам… иди читай греб*ную книгу📕!!!!!", — указывается в подписи к публикации.

Бритни Спирс также недовольна тем, что в документальных фильмах поднимаются унизительные моменты из ее прошлого, ведь оно уже все позади. (Вероятно, речь идет о фильме "Обрамление Бритни Спирс", который номинировали на две премии Эмми вместе с движением в соцсетях #FreeBritney, — Фокус).

Напомним, 23 июня Бритни Спирс выступила по видеосвязи в суде Лос-Анджелеса и рассказала о том, как жила последние 13 лет с тех пор, как в 2008 году ее опекуном стал отец. По словам певицы, ее жизни практически не принадлежала ей. Артистку вынуждали работать без выходных, накачивали медпрепаратами, от которых ей становилось хуже, не давали доступа к финансам, а также вмешивались в личную жизнь.

За Бритни Спирс вступилась Мадонна и заявила, что вытащит "бедолагу из тюрьмы".