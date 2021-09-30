Отца Бритни Спирс отстранили от опеки над певицей: первая реакция звезды

Окончательная точка в деле будет поставлена 12 ноября, когда с Джейми Спирсом разорвут контракт.

39-летняя американская певица Бритни Спирс больше не находится под опекой своего отца Джейми, который распоряжался ее жизнью и состоянием последние 13 лет, сообщает Page Six.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение отстранить его от опекунства над артисткой, признав, что это – в "лучших интересах Бритни".

"Текущая ситуация неприемлема. Это отражает токсичную среду, которая требует приостановления полномочий Джеймса Спирса сегодня", – заявила она накануне, выслушав аргументы адвокатов с обеих сторон.

Пенни вынесла свое решение перед переполненным залом зрителей, а за стенами суда собравшиеся сторонники движения FreeBritney скандировали "Освободите Бритни". Как отмечает пресса, ни Бритни, ни ее отца на слушании не было, и основная битва велась между адвокатами.

[ + – ] Поклонники Бритни плакали, услышав вердикт судьи Бренды Пенни

Вердикт был утвержден после того, как адвокат Бритни Мэтью Розенгарт обратился в суд с просьбой "немедленно" отстранить Джейми Спирса от опекунства, утверждая, что его действия превратили жизнь певицы в "кошмар в кафкианском стиле", в котором она жила последние 13 лет.

Он также попросил назначить временным опекуном исполнительницы дипломированного бухгалтера Джона Забела.

В свою очередь адвокат Джейми Спирса Вивиан Торин пыталась опротестовать это прошение, заверяя, что назначение "незнакомца" на пост опекуна было неправильным ходом. По ее словам, Забела не подходит для управления имуществом артистки в $60 млн, поскольку у него нет опыта, и он якобы был замешан в мошеннической сделке с недвижимостью на миллион долларов в 2007 году.

Розенгарт в ответ заявил, что рекомендации и квалификация Забела намного превосходят репутацию отца знаменитости, которого Бритни боялась с детства, потому что он "жестокий и ядовитый человек".

[ + – ] Джейми Спирс назван адвокатом Бритни "токсичным и жестоким" человеком Фото: Getty Images

В итоге Бренда Пенни отклонила претензии Торин, подчеркнув, что решение "обжалованию не подлежит".

На пресс-конференции после суда адвокат певицы заявил:

"Сегодня отличный день. Это великий день для Бритни Спирс и великий день для правосудия. И праздновать определенно есть что. Но это еще и торжественный день. Бритни Спирс столкнулась с десятилетним кошмаром, организованным ее отцом и другими. Я так горжусь ею за ее смелость, силу… И она так рада и так благодарна всем вам. "Я думаю, что поддержка движения FreeBritney сыграла важную роль".

[ + – ] Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт

При этом юрист отметил, что работы предстоит еще немало. По его словам, есть обвинения против Джейми Спирса в жестоком обращении с дочерью, а также Бритни "определенно стоит подать на него в суд", если появятся доказательства, что отец присваивал ее деньги. Кроме того, его обвинили в вымогательстве.

Окончательная точка в деле об опекунстве будет поставлена 12 ноября, когда суд должен разорвать контракт с Джейми, а последний лишен права подавать апелляцию.

Реакция артистки на решение судьи была более чем радостной.

"Бритни расплакалась, узнав о решении судьи. Долгое время она думала, что никогда не доживет до того дня, когда закончится властный контроль ее отца над каждым аспектом ее жизни, но в конце концов это произошло. Она в шоке и не может подобрать слов, но буквально прыгает от радости. Она не испытывала такой радости уже 13 лет", – рассказал инсайдер.

Знаменитость уже отпраздновала свою победу. Она опубликовала в соцсети видео, на котором берет уроки пилотирования легкомоторным самолетом.

"На облаке 9 прямо сейчас 🤩☁️✈️ !!!! Первый раз на самолете и первый раз на винтовом самолете ✈️ !!! Боже, как я испугалась 😳 🙄 !!! Псссс, возвращаю судно 🛳 домой, JL … Оставайтесь классными, красивыми людьми !!!! Скоро новые фото 📷😉✨ !!!!", – подписала она публикацию.

[ + – ] Бритни Спирс берет урок пилотирования

Напомним, в июле Бритни по видеосвязи выступила в суде Лос-Анджелеса, где рассказала о том, что ей пришлось пережить за 13 лет опекунства своего отца. По ее словам, ее жизни была настоящим кошмаром: ее пичкали препаратами, от которых ей становилось хуже, запрещали выходить замуж и рожать детей, даже ходить в парикмахерскую, следили за каждым ее шагом и заставляли работать по семь дней в неделю. Она просила освободить ее от опекунства отца и вернуть ей ее жизнь.

Джейми Спирс в ответ намекнул, что у нее проблемы с психикой. Однако позже выяснилось, что Бритни была права, поскольку он установил за дочерью тотальную прослушку по всему дому и следил за каждым ее шагом, отслеживая звонки, почту и соцсети.