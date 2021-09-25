Прослушка была даже в спальне. Отец Бритни Спирс отслеживал ее звонки, текстовые сообщения и почту

Джейми Спирс нанял охранную фирму, которая на протяжении многих лет занималась слежкой за поп-певицей.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс нанял охранную фирму, которая отслеживала телефонные звонки и переписку звезды в рамках разрешения на опекунство. Об этом говорится в документальном фильме New York Times, который вышел накануне.

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Бывший сотрудник охранной фирмы Black Box Security Алекс Власов рассказал журналистам, что работал с командой Спирс на протяжении почти 9 лет. В это время компания имела полный доступ к телефону певицы, а также подслушивающее устройство было установлено в ее спальне.

Адвокат отца певицы Джейми Спирса, руководящий опекой, не стал отрицать факта слежки, но заявила, что такие действия "соответствовали полномочиям, который предоставил суд".

Власов рассказал, что его фирма получила доступ к телефону Бритни, войдя в ее учетную запись на iCloud и связав ее со своим iPad. Таким образом компания получила доступ ко всем данным певицы и любой переписке, включая текстовые сообщения и электронные письма.

Также сотрудник компании подтвердил, что некоторая часть переписки Спирс пересылалась ее отцу.

Когда Власов усомнился в законности таких действий, по его словам, ему сообщили, что переписка певицы проверяется "для ее собственной безопасности и защиты". Также Власову сказали, что суд, наблюдавший за опекой, был в курсе слежки, как и адвокат Бритни.

"Они говорили, что Бритни нужно оградить от дурного влияния и потенциальных незаконных действий. Но они также отслеживали разговоры с ее друзьями, с мамой, детьми и ее адвокатом Сэмом Ингхэмом", – заявил Власов.

"Ее собственный телефон и ее личные разговоры часто использовались, чтобы контролировать Спирс. Как-то раз отец певицы сказал ей: "Эй, почему ты не написала этому человеку?". Тот факт, что вы контролируете ситуацию, не дает вам права относиться к людям как к собственности. Не было ощущения, что с ней обращаются как с человеком".

Адвокат главы компании Black Box Security Эдан Йемини также прокомментировал ситуацию. Он завил, что фирма всегда работала в профессиональных, этических и юридических рамках. В компании гордятся, что "обеспечивали безопасности мисс Спирс на протяжении долгих лет".

По данным NYT, компания записала более 180 часов "прослушки" Спирс, включая ее общение с парнем и детьми.

Фото: instagram samasghari

Адвокат Black Box Security просил Власова стереть все записи, видимо, беспокоясь об их содержании.

"Я спросил, что на записях, Йемини и другой сотрудник компании очень нервничали и сказали, что содержание очень деликатное, и что никогда и никто не должен об этом узнать, поэтому мне нужно стереть все записи", – рассказал Власов.

Бывший сотрудник компании утверждает, что отце Спирс постоянно общался с командой, делая следить за каждым шагом своей дочери.

"Был создан групповой чат, в котором Джейми Спирс обсуждал с сотрудниками компании распорядок Бритни. Даже в своем доме певица не была одна. Ее интимные отношения находились под строгим контролем. Бритни не могли остаться с кем-то наедине без ведома своего отца и сотрудников компании", – отмечает Власов.

Группа безопасности даже контролировала прием лекарств Спирс, она должна была ежедневно принимать таблетки в присутствии свидетелей.

На данный момент Спирс борется за то, чтобы суд отменил опекунство со стороны ее отца Джейми, которое длится с 2008 года. Отец Спирс руководит личными делами Спирс, а также состоянием в размере 60 млн долларов. Джейми смог оформить опеку над певицей после того, как у нее случился нервный срыв.

В начале сентября отце Бритни Спирс сделал неожиданный шаг и заявил, что поддерживает отмену опеки, потому что ситуация изменилась. Слушания по этому поводу назначены на среду, 29 сентября в Верховном суде Лос-Анджелеса.