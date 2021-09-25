Прослушка була навіть в спальні. Батько Брітні Спірс відстежував її дзвінки, текстові повідомлення і пошту

Джеймі Спірс найняв охоронну фірму, яка протягом багатьох років займалася стеженням за поп-співачкою.

Батько американської поп-співачки Брітні Спірс найняв охоронну фірму, яка відстежувала телефонні дзвінки і листування зірки в рамках дозволу на опікунство. Про це йдеться в документальному фільмі New York Times, який вийшов напередодні.

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Колишній співробітник охоронної фірми Black Box Security Алекс Власов розповів журналістам, що працював з командою Спірс протягом майже 9 років. У цей час компанія мала повний доступ до телефону співачки, а також підслуховуючий пристрій був встановлений в її спальні.

Адвокат батька співачки Джеймі Спірса, керуючий опікою, не став заперечувати факту стеження, але заявив, що такі дії "відповідали повноваження, які надав суд".

Власов розповів, що його фірма отримала доступ до телефону Брітні, увійшовши в її обліковий запис на iCloud і зв'язавши її зі своїм iPad. Таким чином компанія отримала доступ до всіх даних співачки і будь-якому листуванню, включаючи текстові повідомлення та електронні листи.

Також співробітник компанії підтвердив, що деяка частина листування Спірс пересилалася її батькові.

Коли Власов засумнівався в законності таких дій, за його словами, йому повідомили, що листування співачки перевіряється "для її власної безпеки і захисту". Також Власову сказали, що суд, який спостерігав за опікою, був в курсі стеження, як і адвокат Брітні.

"Вони говорили, що Брітні потрібно захистити від поганого впливу і потенційних незаконних дій. Але вони також відстежували розмови з її друзями, з мамою, дітьми та її адвокатом Семом Інгхем", — заявив Власов.

"Її власний телефон і її особисті розмови часто використовувалися, щоб контролювати Спірс. Якось раз батько співачки сказав їй:" Ей, чому ти не написала цій людині? ". Той факт, що ви контролюєте ситуацію, не дає вам права ставитися до людей як до власності. Не було відчуття, що з нею поводяться як з людиною ".

Адвокат глави компанії Black Box Security Едан Йемін також прокоментував ситуацію. Він завив, що фірма завжди працювала в професійних, етичних і юридичних рамках. У компанії пишаються, що "забезпечували безпеку міс Спірс протягом довгих років".

За даними NYT, компанія записала понад 180 годин "прослушки" Спірс, включаючи її спілкування з хлопцем і дітьми.

Фото: instagram samasghari

Адвокат Black Box Security просив Власова стерти всі записи, мабуть, турбуючись про їх зміст.

"Я запитав, що на записах, Йемін і інший співробітник компанії дуже нервували і сказали, що зміст дуже делікатний, і що ніколи і ніхто не повинен про це дізнатися, тому мені потрібно стерти всі записи", — розповів Власов.

Колишній співробітник компанії стверджує, що батько Спірс постійно спілкувався з командою, щоб стежити за кожним кроком своєї дочки.

"Був створений груповий чат, в якому Джеймі Спірс обговорював з співробітниками компанії розпорядок Брітні. Навіть в своєму будинку співачка не була одна. Її інтимні стосунки знаходилися під суворим контролем. Брітні не могли залишитися з кимось наодинці без відома свого батька і співробітників компанії ", — відзначає Власов.

Група безпеки навіть контролювала прийом ліків Спірс, вона повинна була щодня приймати таблетки в присутності свідків.

На даний момент Спірс бореться за те, щоб суд скасував опікунство з боку її батька Джеймі, яке триває з 2008 року. Батько Спірс керує особистими справами Спірс, а також 60 млн доларів. Джеймі зміг оформити опіку над співачкою після того, як у неї стався нервовий зрив.

На початку вересня батько Брітні Спірс зробив несподіваний крок і заявив, що підтримує скасування опіки, тому що ситуація змінилася. Слухання з цього приводу призначені на середу, 29 вересня у Верховному суді Лос-Анджелеса.