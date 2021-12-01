Кім Кардаш'ян отримає нагороду "Ікона стилю 2021"

Кім Кардаш'ян побореться також за премії за найкраще реаліті-шоу та зірку соцмереж.

Кім Кардаш'ян буде удостоєна нагороди Fashion Icon на премії People's Choice Awards, що відбудеться в 2021 році, повідомляє оргкомітет конкурсу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

40-річна зірка реаліті-шоу, яка стала б'юті-магнатом, "удостоєна честі за її гостре почуття моди, безпрецедентний підприємницький успіх та одноосібну трансформацію індустрії моди за допомогою свого інноваційного дизайну та модного стилю за останнє десятиліття", — наголошується в релізі.

Виконавча віцепрезидентка з розважальних заходів, подій, спеціальних пропозицій E! News, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming Джен Ніл підкреслила, що Кім протягом майже 20 років "порушувала і впливала на тенденції на глобальному рівні та зміцнила себе як сила, на думку котрої потрібно зважати в модній індустрії".

[ + – ] Кім Кардаш'ян за допомогою свого стилю десятиліттями кидала виклик модній індустрії Фото: Getty Images

"За те, що вона була натхненником культури, першопрохідником і ще багато ким, ми не можемо дочекатися, щоб удостоїти Кім нагороди "Ікона народної моди" цього року", — заявила Ніл.

Кім також побореться за нагороди в номінаціях "Найкраще реаліті-шоу" та "Зірка соцмереж", причому в останній категорії однію з її суперниць стане її сестра Кайлі Дженнер.

Церемонія нагородження відбудеться 7 грудня у Barker Hangar у Санта-Моніці.

[ + – ] Кім вміє дивувати публіку своїм вибором нарядів Фото: Getty Images

People's Choice Awards — це американська премія, якою за підсумками голосування глядачів нагороджуються діячі поп-культури (кіно, телебачення, музика, соцмережі). Уперше вона пройшла в 1975 році. До 2005 року рейтинг складався на основі соцопитувань, а потім перейшов в інтернет. З 2018 права на премію викупив телеканал E!.

Щодо Кім Кардаш'ян, то вона протягом останнього року зуміла здивувати публіку своїми неординарними образами, про які говорив увесь світ. Наприклад, у популярному комедійному шоу на каналі NBC Saturday Night Live вона з'явилася у яскраво-рожевому комбінезоні Balenciaga.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на шоу Saturday Night Live

На Met Gala 2021 Кім епатувала публіку в чорному тотал-луці, теж від Balenciaga, який незабаром став мемом у мережі.

[ + – ] Костюм Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 порівняли з нарядом "чужого"

Пізніше схожий костюм активно купували на Геловін.