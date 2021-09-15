"Костюм чужого". Наряд Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 став мемом у мережі

У Нью-Йорку відгримів Met Gala 2021 — наймодніша подія сезону, на якому наряд Кім Кардаш'ян став найбільш обговорюваним і перетворився в мем

13 вересня в Інституті костюма Музею Метрополітен в Нью-Йорку пройшов Met Gala 2021. Запрошені були 400 гостей і кожен з них намагався вразити громадськість. Однак, поява Кім Кардаш'ян у наряді від Демни Гвасалії, Balenciaga однозначно стала подією вечора.

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На червону доріжку зірка реаліті-шоу стала в чорному тотал-луці. Маска навіть закривала її обличчя. Маску Кім не знімала до кінця вечора, тому по сходах їй допомагали піднятися асистенти.

[ + – ] Поява Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021

Наряд вразив громадськість настільки, що вже наступного дня стали з'являтися меми. Втім, це звичайне явище, кожен Met Gala завершується тим, що наряди деяких гостей стають предметом жартів.

Найчастіше Кім Кардаш'ян порівнювали з похмурими дементорами з книг і фільмів про Гаррі Поттера. Нагадаємо, ці створення висмоктували всю радість у приречених. Але також деякі відзначили її схожість з Чужим, — прибульцем з однойменних фільмів, і з вбивцею з фільмів франшизи "Крик".

[ + – ] Переклад: Кім одяглася, як дементор з Гаррі Поттера Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: знайдіть відмінності: Кім Кардаш'ян і дементор Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: він вбиває цієї ночі Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: я і мій брат, коли в гості приходять непрохані родичі Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: я, коли бачу, у чому Кім прийшла на Met Gala 2021 Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: я і моя депресія йдемо в наборі Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: — Кендалл, це я! — Хто? Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: мої надії на 2021-й і штам Дельта Фото: Скриншот

[ + – ] Переклад: ви поки не відкрили цих персонажів, вони йдуть у преміум-версії гри Фото: Скриншот

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Втім, деякі інші гості теж удостоїлися уваги жартівників. Так, репера ASAP Rocky, який з'явився на бал, кутаючись у ковдру з клаптиків, порівняли з кимось, хто, страждаючи від холоду і туги, спускається вночі на кухню, щоб заварити собі втішну чашку гарячого шоколаду.

[ + – ] ASAP Rocky і його клаптева ковдра Фото: Скриншот

А співака Lil Nas X у його золотих обладунках порівняли зі знаменитим роботом C-3PO з всесвіту "Зоряних воєн".

[ + – ] Lil Nas X в образі C-3PO Фото: Скриншот

Нагадаємо, темою Met Gala 2021 було — "В Америці: модний лексикон". А в запрошеннях гостей вказувалася ще одна тема: "Американська незалежність". Наскільки добре селебріті впоралися з поставленим завданням, розбирався Фокус.

Також ми вибрали найбільш "голі" сукні на червоній доріжці Met Gala 2021. Лідирує Ірина Шейк у наряді від Moschino. І Зої Кравітц у платті-сітці від Saint Laurent.