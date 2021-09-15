"Костюм чужого". Наряд Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021 став мемом у мережі
У Нью-Йорку відгримів Met Gala 2021 — наймодніша подія сезону, на якому наряд Кім Кардаш'ян став найбільш обговорюваним і перетворився в мем
13 вересня в Інституті костюма Музею Метрополітен в Нью-Йорку пройшов Met Gala 2021. Запрошені були 400 гостей і кожен з них намагався вразити громадськість. Однак, поява Кім Кардаш'ян у наряді від Демни Гвасалії, Balenciaga однозначно стала подією вечора.
На червону доріжку зірка реаліті-шоу стала в чорному тотал-луці. Маска навіть закривала її обличчя. Маску Кім не знімала до кінця вечора, тому по сходах їй допомагали піднятися асистенти.
Наряд вразив громадськість настільки, що вже наступного дня стали з'являтися меми. Втім, це звичайне явище, кожен Met Gala завершується тим, що наряди деяких гостей стають предметом жартів.
Найчастіше Кім Кардаш'ян порівнювали з похмурими дементорами з книг і фільмів про Гаррі Поттера. Нагадаємо, ці створення висмоктували всю радість у приречених. Але також деякі відзначили її схожість з Чужим, — прибульцем з однойменних фільмів, і з вбивцею з фільмів франшизи "Крик".
Втім, деякі інші гості теж удостоїлися уваги жартівників. Так, репера ASAP Rocky, який з'явився на бал, кутаючись у ковдру з клаптиків, порівняли з кимось, хто, страждаючи від холоду і туги, спускається вночі на кухню, щоб заварити собі втішну чашку гарячого шоколаду.
А співака Lil Nas X у його золотих обладунках порівняли зі знаменитим роботом C-3PO з всесвіту "Зоряних воєн".
Нагадаємо, темою Met Gala 2021 було — "В Америці: модний лексикон". А в запрошеннях гостей вказувалася ще одна тема: "Американська незалежність". Наскільки добре селебріті впоралися з поставленим завданням, розбирався Фокус.
Також ми вибрали найбільш "голі" сукні на червоній доріжці Met Gala 2021. Лідирує Ірина Шейк у наряді від Moschino. І Зої Кравітц у платті-сітці від Saint Laurent.