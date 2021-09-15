"Костюм чужого". Наряд Ким Кардашьян на Met Gala 2021 стал мемом в сети

В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2021 — самое модное событие сезона, на котором наряд Ким Кардашьян стал самым обсуждаемым и превратился в мем

13 сентября в Институте костюма Музея Метрополитан в Нью-Йорке прошел Met Gala 2021. Приглашены были 400 гостей и каждый из них старался поразить общественность. Однако Ким Кардашьян в наряде от Демны Гвасалия, Balenciaga однозначно стал событием вечера.

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На красную дорожку звезда реалити-шоу явилась в черном тотал-луке. Маска даже закрывала ее лицо. Маску Ким не снимала до конца вечера, так что по лестнице ей помогали подняться ассистенты.

[ + – ] Появление Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Наряд поразил общественность настолько, что уже на следующий день стали появляться мемы. Впрочем, это обычное явление, каждый Met Gala завершается тем, что наряды некоторых гостей становятся предметом шуток.

Чаще всего Ким Кардашьян сравнивали с мрачными дементорами из книг и фильмов про Гарри Поттера. Напомним, эти создания высасывали всю радость у обреченных. Но также некоторые отметили ее сходство с Чужим, — пришельцем из одноименных фильмов, и с убийцей из фильмов франшизы "Крик".

[ + – ] Перевод: Ким оделась, как дементор из Гарри Поттера Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: найдите отличия: Ким Кардашьян и дементор Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: он убивает этой ночью Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: я и мой брат, когда в гости приходят незваные родственники Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: я, когда вижу, в чем Ким пришла на Met Gala 2021 Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: я и моя депрессия идем в наборе Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: - Кендалл, это я! - Кто? Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: мои надежды на 2021-й и штамм Дельта Фото: Скриншот

[ + – ] Перевод: вы пока не открыли этих персонажей, они идут в премиум-версии игры Фото: Скриншот

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Впрочем, некоторые другие гости тоже удостоились внимания шутников. Так, рэпера ASAP Rocky, который явился на бал, кутаясь в лоскутное одеяло, сравнили с кем-то, кто, страдая от холода и тоски, спускается ночью на кухню, чтобы заварить себе утешительную чашку горячего шоколада.

[ + – ] ASAP Rocky и его лоскутное одеяло Фото: Скриншот

А певца Lil Nas X в его золотых доспехах сравнили со знаменитым роботом C-3PO из вселенной "Звездных войн".

[ + – ] Lil Nas X в образе C-3PO Фото: Скриншот

Напомним, темой Met Gala 2021 было — "В Америке: модный лексикон". А в приглашениях гостей указывалась еще одна тема: "Американская независимость". Насколько хорошо селебрити справились с поставленной задачей, разбирался Фокус.

Также мы выбрали самые "голые" платья на красной дорожке Met Gala 2021. Лидирует Ирина Шейк в наряде от Moschino. И Зои Кравиц в платье-сетке от Saint Laurent.