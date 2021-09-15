"Костюм чужого". Наряд Ким Кардашьян на Met Gala 2021 стал мемом в сети
В Нью-Йорке отгремел Met Gala 2021 — самое модное событие сезона, на котором наряд Ким Кардашьян стал самым обсуждаемым и превратился в мем
13 сентября в Институте костюма Музея Метрополитан в Нью-Йорке прошел Met Gala 2021. Приглашены были 400 гостей и каждый из них старался поразить общественность. Однако Ким Кардашьян в наряде от Демны Гвасалия, Balenciaga однозначно стал событием вечера.
На красную дорожку звезда реалити-шоу явилась в черном тотал-луке. Маска даже закрывала ее лицо. Маску Ким не снимала до конца вечера, так что по лестнице ей помогали подняться ассистенты.
Наряд поразил общественность настолько, что уже на следующий день стали появляться мемы. Впрочем, это обычное явление, каждый Met Gala завершается тем, что наряды некоторых гостей становятся предметом шуток.
Чаще всего Ким Кардашьян сравнивали с мрачными дементорами из книг и фильмов про Гарри Поттера. Напомним, эти создания высасывали всю радость у обреченных. Но также некоторые отметили ее сходство с Чужим, — пришельцем из одноименных фильмов, и с убийцей из фильмов франшизы "Крик".
Впрочем, некоторые другие гости тоже удостоились внимания шутников. Так, рэпера ASAP Rocky, который явился на бал, кутаясь в лоскутное одеяло, сравнили с кем-то, кто, страдая от холода и тоски, спускается ночью на кухню, чтобы заварить себе утешительную чашку горячего шоколада.
А певца Lil Nas X в его золотых доспехах сравнили со знаменитым роботом C-3PO из вселенной "Звездных войн".
Напомним, темой Met Gala 2021 было — "В Америке: модный лексикон". А в приглашениях гостей указывалась еще одна тема: "Американская независимость". Насколько хорошо селебрити справились с поставленной задачей, разбирался Фокус.
Также мы выбрали самые "голые" платья на красной дорожке Met Gala 2021. Лидирует Ирина Шейк в наряде от Moschino. И Зои Кравиц в платье-сетке от Saint Laurent.