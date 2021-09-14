Меган Фокс, Ирина Шейк и падчерица Камалы Харрис. Топ-7 "голых" платьев Met Gala 2021
Темой вечера была "В Америке: лексикон моды", но многие выбрали бал, чтобы продемонстрировать самые откровенные наряды
13 сентября в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся "модный "Оскар" — вечер Met Gala. Главное светское мероприятие года собрало на красной дорожке (в этот раз она была бежевой) самых стильных селебрити. Всего было приглашено 400 гостей.
Концепцией вечера этого года была выбрана американская мода во всех ее проявлениях. По традиции, это связано с темой экспозиции Института костюма для которого и собирают деньги на благотворительном вечере.
В 2021-м выставка была поделена на две экспозиции: "В Америке: Лексикон моды" и "В Америке: Антология моды". В приглашениях гостей дресс-код был указан — "Американская независимость". Так что, что надеть, гости решали сами. И многие выбрали тренд сезона "голые" платья. Впрочем, такие наряды – это часть американской истории моды. Кинодивы прошлого любили прозрачные платья, расшитые пайетками в стратегических местах. А самое известное "голое" платье надевала Мэрилин Монро на день рождения Джона Ф. Кеннеди.
Кому лучше всего удалось оголиться, не срываясь в пошлость, судить модным критикам и хозяйке вечера Анне Винтур. А Фокус выбрал семь самых эффектных "голых" платьев Met Gala 2021.
Ирина Шейк в Moschino
Ирина Шейк пришла на вечер в компании дизайнера Джереми Скотта и продемонстрировала "голое" платье от Moschino. Телесного цвета креп украшали цветочные аппликации.
Зои Кравиц в Saint Laurent
Дочь известного рокера Ленни Кравица частенько демонстрирует потрясающую фигуру в откровенных нарядах. В этот раз она выбрала платье-сетку от Saint Laurent. И взяла на вечер главный аксессуар – своего нового бойфренда Чанинга Татума.
Кендалл Дженнер в Givenchy
Самая известная из клана Дженнер-Кардашьян уже не раз появлялась на красных дорожках в прозрачных нарядах на грани пристойного. Но в этот раз она обратилась к классике. Кендалл выбрала "голое" платье в классическом стиле – тонкая ткань и обилие декора.
Меган Фокс в Dundas
Днем ранее Меган уже впечатляла поклонников на MTV Video Music Awards платьем, что не скрывало ничего. Для Met Gala 2021 она выбрала наряд скромнее – алый и с шнуровкой по бокам.
Элла Эмхофф в Stella McCartney
Падчерица вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис уже получила звание "модного прорыва года". Элла учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons и создает вязаные балаклавы. Впрочем, для выхода в свет она решила не выбирать хендмейд, а обратилась к проверенному дизайнеру.
Лурдес Леон в Moschino
Дочь поп-дивы Мадонны приняла модную эстафету у матери и явилась на Met Gala 2021 в розовом платье от Moschino. Оно оказалось достаточно откровенным, но до эпатажности своей знаменитой матери Лурдес еще далеко.
Эмили Ратаковски в Vera Wang
Эмили нечасто выходит в свет после рождения ребенка. И многие ожидали от нее воистину знаменательного возвращения на Met Gala. Но модель и актриса выбрала в меру "голое" платье от Vera Wang. Бывало и понепристойней. Но стоит отдать должное, наряд Эмили был к лицу.