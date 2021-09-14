Меган Фокс, Ирина Шейк и падчерица Камалы Харрис. Топ-7 "голых" платьев Met Gala 2021

Темой вечера была "В Америке: лексикон моды", но многие выбрали бал, чтобы продемонстрировать самые откровенные наряды

13 сентября в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся "модный "Оскар" — вечер Met Gala. Главное светское мероприятие года собрало на красной дорожке (в этот раз она была бежевой) самых стильных селебрити. Всего было приглашено 400 гостей.

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Концепцией вечера этого года была выбрана американская мода во всех ее проявлениях. По традиции, это связано с темой экспозиции Института костюма для которого и собирают деньги на благотворительном вечере.

В 2021-м выставка была поделена на две экспозиции: "В Америке: Лексикон моды" и "В Америке: Антология моды". В приглашениях гостей дресс-код был указан — "Американская независимость". Так что, что надеть, гости решали сами. И многие выбрали тренд сезона "голые" платья. Впрочем, такие наряды – это часть американской истории моды. Кинодивы прошлого любили прозрачные платья, расшитые пайетками в стратегических местах. А самое известное "голое" платье надевала Мэрилин Монро на день рождения Джона Ф. Кеннеди.

Кому лучше всего удалось оголиться, не срываясь в пошлость, судить модным критикам и хозяйке вечера Анне Винтур. А Фокус выбрал семь самых эффектных "голых" платьев Met Gala 2021.

Ирина Шейк в Moschino

[ + – ] Ирина Шейк и Джереми Скотт Фото: Getty Images

Ирина Шейк пришла на вечер в компании дизайнера Джереми Скотта и продемонстрировала "голое" платье от Moschino. Телесного цвета креп украшали цветочные аппликации.

Зои Кравиц в Saint Laurent

[ + – ] Зои Кравиц в Saint Laurent Фото: Getty Images

Дочь известного рокера Ленни Кравица частенько демонстрирует потрясающую фигуру в откровенных нарядах. В этот раз она выбрала платье-сетку от Saint Laurent. И взяла на вечер главный аксессуар – своего нового бойфренда Чанинга Татума.

Кендалл Дженнер в Givenchy

[ + – ] Кендалл Дженнер в Givenchy Фото: Getty Images

Самая известная из клана Дженнер-Кардашьян уже не раз появлялась на красных дорожках в прозрачных нарядах на грани пристойного. Но в этот раз она обратилась к классике. Кендалл выбрала "голое" платье в классическом стиле – тонкая ткань и обилие декора.

Меган Фокс в Dundas

[ + – ] Меган Фокс в Dundas Фото: Getty Images

Днем ранее Меган уже впечатляла поклонников на MTV Video Music Awards платьем, что не скрывало ничего. Для Met Gala 2021 она выбрала наряд скромнее – алый и с шнуровкой по бокам.

Элла Эмхофф в Stella McCartney

[ + – ] Элла Эмхофф в Stella McCartney Фото: Getty Images

Падчерица вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис уже получила звание "модного прорыва года". Элла учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons и создает вязаные балаклавы. Впрочем, для выхода в свет она решила не выбирать хендмейд, а обратилась к проверенному дизайнеру.

Лурдес Леон в Moschino

[ + – ] Лурдес Леон в Moschino Фото: Getty Images

Дочь поп-дивы Мадонны приняла модную эстафету у матери и явилась на Met Gala 2021 в розовом платье от Moschino. Оно оказалось достаточно откровенным, но до эпатажности своей знаменитой матери Лурдес еще далеко.

Эмили Ратаковски в Vera Wang

[ + – ] Эмили Ратаковски в Vera Wang Фото: Getty Images

Эмили нечасто выходит в свет после рождения ребенка. И многие ожидали от нее воистину знаменательного возвращения на Met Gala. Но модель и актриса выбрала в меру "голое" платье от Vera Wang. Бывало и понепристойней. Но стоит отдать должное, наряд Эмили был к лицу.