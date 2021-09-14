Меган Фокс, Ірина Шейк і пасербиця Камали Гарріс. Топ-7 "голих" суконь Met Gala 2021

Темою вечора була "В Америці: модний лексикон", але багато хто обрав бал, щоб продемонструвати найвідвертіші наряди

13 вересня в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку відбувся "модний "Оскар" — вечір Met Gala. Головний світський захід року зібрав на червоній доріжці (цього разу вона була бежевою) найстильніших селебріті. Усього було запрошено 400 гостей.

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Концепцією вечора цього року була обрана американська мода у всіх її проявах. За традицією, це пов'язано з темою експозиції Інституту костюма, для якого і збирають гроші на благодійному вечорі.

У 2021-му виставка була поділена на дві експозиції: "В Америці: модний лексикон" і "В Америці: Антологія моди". У запрошеннях гостей дрес-код був зазначений — "Американська незалежність". Тому, що надіти, гості вирішували самі. І багато хто вибрав тренд сезону "голі" сукні. Втім, такі наряди — це частина американської історії моди. Кінодіви минулого любили прозорі сукні, розшиті паєтками в стратегічних місцях. А найвідоміше "голе" плаття одягала Мерілін Монро на день народження Джона Ф. Кеннеді.

Кому найкраще вдалося оголитися, не вдаючись у вульгарність, судити модним критикам і господині вечора Анні Вінтур. А Фокус вибрав сім найефектніших "голих" суконь Met Gala 2021.

Ірина Шейк у Moschino

[ + – ] Ірина Шейк і Джеремі Скотт Фото: Getty Images

Ірина Шейк прийшла на вечір у компанії дизайнера Джеремі Скотта і продемонструвала "голе" плаття від Moschino. Тілесного кольору креп прикрашали квіткові аплікації.

Зої Кравітц у Saint Laurent

[ + – ] Зої Кравітц у Saint Laurent Фото: Getty Images

Дочка відомого рокера Ленні Кравітца часто демонструє приголомшливу фігуру у відвертому вбранні. Цього разу вона обрала сукню-сітку від Saint Laurent. І взяла на вечір головний аксесуар — свого нового бойфренда Чанінга Тейтума.

Кендалл Дженнер у Givenchy

[ + – ] Кендалл Дженнер у Givenchy Фото: Getty Images

Найвідоміша з клану Дженнер-Кардаш'ян уже не раз з'являлася на червоних доріжках у прозорих нарядах на межі пристойного. Але цього разу вона звернулася до класики. Кендалл вибрала "голе" плаття в класичному стилі — тонка тканина і велика кількість декору.

Меган Фокс у Dundas

[ + – ] Меган Фокс у Dundas Фото: Getty Images

Днем раніше Меган уже вражала шанувальників на MTV Video Music Awards сукнею, яка нічого не приховувала. Для Met Gala 2021 вона вибрала наряд скромніший — червоний і з шнурівкою по боках.

Елла Емхофф у Stella McCartney

[ + – ] Елла Емхофф у Stella McCartney Фото: Getty Images

Пасербиця віцепрезидентки Сполучених Штатів Камали Гарріс уже отримала звання "модного прориву року". Елла навчається в нью-йоркській школі дизайну Parsons і створює в'язані балаклави. Втім, для виходу у світ вона вирішила не обирати хендмейд, а звернулася до перевіреного дизайнера.

Лурдес Леон у Moschino

[ + – ] Лурдес Леон у Moschino Фото: Getty Images

Дочка поп-діви Мадонни прийняла модну естафету в матері і прийшла на Met Gala 2021 у рожевій сукні від Moschino. Вона виявилася досить відвертою, але до епатажності своєї знаменитої матері Лурдес ще далеко.

Емілі Ратаковскі у Vera Wang

[ + – ] Емілі Ратаковскі у Vera Wang Фото: Getty Images

Емілі нечасто виходить у світ після народження дитини. І багато хто чекав від неї воістину знаменного повернення на Met Gala. Але модель і актриса вибрала в міру "голе" плаття від Vera Wang. Бувало і більш непристойне. Але варто віддати належне, наряд Емілі личив.