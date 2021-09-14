Также Бал института костюма посетили звезды, которых давно было не видать на красных дорожках: Вупи Голдберг и Дебби Харри, а также новая теннисная звезда Эмма Радукану

В нью-йоркском Метрополитен-музее в понедельник поздно вечером прошел бал Института костюма. Этот бал стал внеочередным, ведь обычно мероприятие проводят весной, в мае. Тема вечера звучала так "В Америке: модный лексикон". Об этом пишет Daily Mail.

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Тема Met Gala 2021

Селебрити должны были одеться в американском стиле в самых разных его проявлениях, впрочем, многие просто оделись шикарно и прошлись по красной дорожке, ведь американский стиль – понятие растяжимое и весьма разнообразное. А в приглашениях гостей дресс-код был указан немногим понятней — "Американская независимость".

В 2020 году Met Gala не проводился из-за пандемии коронавируса, так что у селебрити было время наверстать упущенное.

Дебют Эммы Радукану

А также вечер показал, что Анна Винтур, главред американского Vogue держит руку на пульсе и внимательно следит за рождением новых знаменитостей. Так, 18-летняя британка Эмма Радукану, выигравшая престижнейший теннисный турнир US Open, получила приглашение менее чем через 48 часов после того, как отпраздновала победу. Эмма успела подготовиться, и выбрала для вечера черно-белый ансамбль от Chanel с жемчужными украшениями.

[ + – ] Лили-Роуз Депп, Маргарет Куэлли, Кристен Стюарт и Эмма Радукану Фото: Getty Images

Фокус собрал самые яркие образы звезд на красной дорожке Met Gala.

Ким Кардашьян в черном

Ким Кардашьян явилась на вечер в черном тотал-луке. Причем, в черном звезда реалити-шоу была в буквальном смысле с головы до пят. Сплошная маска закрывала даже ее лицо. Так что, для того, чтобы подняться по лестнице Ким понадобилась помощь. Наряд для нее создал Демна Гвасалия.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Рианна и ASAP Rocky

Рианна пришла в компании рэпера ASAP Rocky, который сначала кутался в лоскутное одеяло, а потом его сбросил и оказался в черном ансамбле. Наряд певицы также был из кутюрной коллекции Balenciaga, так что у нее с Ким Кардашьян оказался один дизайнер на двоих — Демна Гвасалия.

[ + – ] ASAP Rocky и Рианна Фото: Getty Images

Lil Nas X в доспехах

А триумфатор воскресной церемонии вручения премий MTV Video Music Awards рэпер Lil Nas X повторил ранний выход певицы Леди Гага с переодеваниями и явился в мантии, которую потом сбросил, чтобы продемонстрировать доспехи, под которыми оказался золотистый комбинезон.

Фото: Getty Images

[ + – ] Lil Nas X и его доспехи Фото: Getty Images

Дебют актера-трансгендера Эллиота Пейджа на Мет Гала

Еще одной сенсацией вечера, стало появление актера Эллиота Пейджа, который пришел в сдержанном черном костюме от Balenciaga couture с зеленой розой в бутоньерке.

[ + – ] Кит Харингтон в Saint Laurent, Роуз Лесли в Oscar de la Renta и Эллиот Пейдж в Balenciaga couture Фото: Getty Images

Билли Айлиш в образе Мерилин Монро

Но едва ли не самым эффектным стало появление певицы Билли Айлиш. 19-летняя исполнительница, которая до недавнего времени одевалась в стиле унисекс и отвергала платья, появилась в образе Мерилин Монро. Ее платье от Oscar de la Renta с декольте и огромной юбкой было настолько большим, что ей понадобилась помощь, чтобы подняться по лестнице и эффектно расположить подол для снимков.

[ + – ] Билли Айлиш в Oscar de la Renta Фото: Getty Images

Патриотка Дебби Харри

А вокалистка Blondie Дебби Харри одна из немногих внимательно изучила тему вечера и обыграла в своем наряде от Zac Posen американский флаг.

[ + – ] Дебби Харри в Zac Posen Фото: Getty Images

Хозяйка вечера Met Gala Анна Винтур

Хозяйка вечера, главный редактор Vogue дама Анна Винтур была хозяйкой бала и выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta.

[ + – ] Хозяйка вечера Анна Винтур Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес в образе гламурного ковбоя

Дженнифер Лопес проявила патриотизм и выбрала наряд от американского дизайнера Ralph Lauren.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Ralph Lauren Фото: Getty Images

Ирина Шейк и ее "голое" платье

Ирина Шейк пришла на вечер в компании дизайнера Джереми Скотта и продемонстрировала "голое" платье от Moschino. Похоже, это становится новым трендом.

[ + – ] Ирина Шейк в Moschino Фото: Getty Images

Меган Фокс в алом

Меган Фокс продемонстрировала, что несколько вечеринок подряд для нее не проблема, и после своего эффектного появления на MTV Video Music Awards, прошла по красной дорожке в потрясающем платье от Dundas.

[ + – ] Меган Фокс в Dundas Фото: Getty Images

Неожиданная Вупи Голдберг и прочие гости вечера

Неожиданностью стал визит королевы комедийного кино Вупи Голдберг в фиолетовом ансамбле от Valentino. Актриса пришла в компании дизайнера Пьерпаоло Пиччоли.

[ + – ] Вупи Голдберг, Пьерпаоло Пиччоли и Кэри Маллиган Фото: Getty Images

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

[ + – ] Лили-Роуз Депп в Chanel Фото: Getty Images

[ + – ] Вдова Дэвида Боуи - супермодель Иман и дизайнер Харрис Рид Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус собрал дебюты селебрити на Met Gala. Ведь когда-то главное светское мероприятие года таковым не являлось, и было обычной вечеринкой. Впрочем, когда его стали посещать принцесса Диана, Шер и прочие звезды – бал сразу стал престижным и эксклюзивным вечером, билеты на который стоят 30 тысяч долларов.