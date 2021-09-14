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Ким Кардашьян в маске и Билли Айлиш в образе Монро: самые яркие образы Met Gala 2021

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Met Gala 2021, билли айлиш на мет гала 2021, билли айлиш
Фото: Getty Images | Билли Айлиш на Met Gala 2021

Также Бал института костюма посетили звезды, которых давно было не видать на красных дорожках: Вупи Голдберг и Дебби Харри, а также новая теннисная звезда Эмма Радукану

В нью-йоркском Метрополитен-музее в понедельник поздно вечером прошел бал Института костюма. Этот бал стал внеочередным, ведь обычно мероприятие проводят весной, в мае. Тема вечера звучала так "В Америке: модный лексикон". Об этом пишет Daily Mail.

Тема Met Gala 2021

Селебрити должны были одеться в американском стиле в самых разных его проявлениях, впрочем, многие просто оделись шикарно и прошлись по красной дорожке, ведь американский стиль – понятие растяжимое и весьма разнообразное. А в приглашениях гостей дресс-код был указан немногим понятней — "Американская независимость".

В 2020 году Met Gala не проводился из-за пандемии коронавируса, так что у селебрити было время наверстать упущенное.

Дебют Эммы Радукану

А также вечер показал, что Анна Винтур, главред американского Vogue держит руку на пульсе и внимательно следит за рождением новых знаменитостей. Так, 18-летняя британка Эмма Радукану, выигравшая престижнейший теннисный турнир US Open, получила приглашение менее чем через 48 часов после того, как отпраздновала победу. Эмма успела подготовиться, и выбрала для вечера черно-белый ансамбль от Chanel с жемчужными украшениями.

Лили-Роуз Депп, Маргарет Куэлли, Кристен Стюарт, Эмма Радукану
Лили-Роуз Депп, Маргарет Куэлли, Кристен Стюарт и Эмма Радукану
Фото: Getty Images

Фокус собрал самые яркие образы звезд на красной дорожке Met Gala.

Ким Кардашьян в черном

Ким Кардашьян явилась на вечер в черном тотал-луке. Причем, в черном звезда реалити-шоу была в буквальном смысле с головы до пят. Сплошная маска закрывала даже ее лицо. Так что, для того, чтобы подняться по лестнице Ким понадобилась помощь. Наряд для нее создал Демна Гвасалия.

Met Gala 2021, ким кардашьян
Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Рианна и ASAP Rocky

Рианна пришла в компании рэпера ASAP Rocky, который сначала кутался в лоскутное одеяло, а потом его сбросил и оказался в черном ансамбле. Наряд певицы также был из кутюрной коллекции Balenciaga, так что у нее с Ким Кардашьян оказался один дизайнер на двоих — Демна Гвасалия.

ASAP Rocky, рианна, мет гала 2021
ASAP Rocky и Рианна
Фото: Getty Images

Lil Nas X в доспехах

А триумфатор воскресной церемонии вручения премий MTV Video Music Awards рэпер Lil Nas X повторил ранний выход певицы Леди Гага с переодеваниями и явился в мантии, которую потом сбросил, чтобы продемонстрировать доспехи, под которыми оказался золотистый комбинезон.

Lil Nas X, мет гала 2021
Фото: Getty Images
Lil Nas X, мет гала 2021
Lil Nas X и его доспехи
Фото: Getty Images

Дебют актера-трансгендера Эллиота Пейджа на Мет Гала

Еще одной сенсацией вечера, стало появление актера Эллиота Пейджа, который пришел в сдержанном черном костюме от Balenciaga couture с зеленой розой в бутоньерке.

Кит Харингтон, Роуз Лесли, эллиот пейдж, мет гала 2021
Кит Харингтон в Saint Laurent, Роуз Лесли в Oscar de la Renta и Эллиот Пейдж в Balenciaga couture
Фото: Getty Images

Билли Айлиш в образе Мерилин Монро

Но едва ли не самым эффектным стало появление певицы Билли Айлиш. 19-летняя исполнительница, которая до недавнего времени одевалась в стиле унисекс и отвергала платья, появилась в образе Мерилин Монро. Ее платье от Oscar de la Renta с декольте и огромной юбкой было настолько большим, что ей понадобилась помощь, чтобы подняться по лестнице и эффектно расположить подол для снимков.

билли айлиш, Oscar de la Renta, мет гала 2021
Билли Айлиш в Oscar de la Renta
Фото: Getty Images

Патриотка Дебби Харри

А вокалистка Blondie Дебби Харри одна из немногих внимательно изучила тему вечера и обыграла в своем наряде от Zac Posen американский флаг.

дебби харри, мет гала 2021
Дебби Харри в Zac Posen
Фото: Getty Images

Хозяйка вечера Met Gala Анна Винтур

Хозяйка вечера, главный редактор Vogue дама Анна Винтур была хозяйкой бала и выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta.

анна винтур, мет гала 2021
Хозяйка вечера Анна Винтур
Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес в образе гламурного ковбоя

Дженнифер Лопес проявила патриотизм и выбрала наряд от американского дизайнера Ralph Lauren.

дженнифер лопес, мет гала 2021
Дженнифер Лопес в Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Ирина Шейк и ее "голое" платье

Ирина Шейк пришла на вечер в компании дизайнера Джереми Скотта и продемонстрировала "голое" платье от Moschino. Похоже, это становится новым трендом.

ирина шейк, мет гала 2021
Ирина Шейк в Moschino
Фото: Getty Images

Меган Фокс в алом

Меган Фокс продемонстрировала, что несколько вечеринок подряд для нее не проблема, и после своего эффектного появления на MTV Video Music Awards, прошла по красной дорожке в потрясающем платье от Dundas.

меган фокс, мет гала 2021
Меган Фокс в Dundas
Фото: Getty Images

Неожиданная Вупи Голдберг и прочие гости вечера

Неожиданностью стал визит королевы комедийного кино Вупи Голдберг в фиолетовом ансамбле от Valentino. Актриса пришла в компании дизайнера Пьерпаоло Пиччоли.

Вупи Голдберг, Пьерпаоло Пиччоли, Кэри Маллиган, мет гала 2021
Вупи Голдберг, Пьерпаоло Пиччоли и Кэри Маллиган
Фото: Getty Images
бруклин бекхэм, никола пельтц, мет гала 2021
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Фото: Getty Images
Лили-Роуз Депп, мет гала 2021
Лили-Роуз Депп в Chanel
Фото: Getty Images
иман, харрис рид, мет гала 2021
Вдова Дэвида Боуи - супермодель Иман и дизайнер Харрис Рид
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус собрал дебюты селебрити на Met Gala. Ведь когда-то главное светское мероприятие года таковым не являлось, и было обычной вечеринкой. Впрочем, когда его стали посещать принцесса Диана, Шер и прочие звезды – бал сразу стал престижным и эксклюзивным вечером, билеты на который стоят 30 тысяч долларов.