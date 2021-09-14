Кім Кардаш'ян у масці й Біллі Айліш в образі Монро: найяскравіші образи Met Gala 2021

Також Бал інституту костюма відвідали зірки, яких давно не бачили на червоних доріжках: Вупі Голдберг і Деббі Гаррі, а також нова тенісна зірка Емма Радукану

У нью-йоркському Метрополітен-музеї в понеділок пізно ввечері пройшов бал Інституту костюма. Цей бал став позачерговим, адже зазвичай захід проводять навесні, у травні. Тема вечора звучала так: "В Америці: модний лексикон". Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Селебріті повинні були одягнутися в американському стилі в найрізноманітніших його проявах, утім, багато хто просто одягся шикарно і пройшовся по червоній доріжці, адже американський стиль — поняття розтяжне і досить різноманітне. А в запрошеннях гостей дрес-код був зазначений трохи зрозуміліше — "Американська незалежність".

У 2020 році Met Gala не проводили через пандемію коронавірусу, так що в селебріті був час надолужити згаяне.

А також вечір показав, що Анна Вінтур, головна редакторка американського Vogue, тримає руку на пульсі й уважно стежить за народженням нових знаменитостей. Так, 18-річна британка Емма Радукану, яка виграла престижний тенісний турнір US Open, отримала запрошення менш ніж через 48 годин після того, як відсвяткувала перемогу. Емма встигла підготуватися, і вибрала для вечора чорно-білий ансамбль від Chanel з перловими прикрасами.

[ + – ] Лілі-Роуз Депп, Маргарет Куеллі, Крістен Стюарт і Емма Радукану Фото: Getty Images

Фокус зібрав найяскравіші образи зірок на червоній доріжці Met Gala.

Кім Кардаш'ян з'явилася на вечір у чорному тотал-луці. Причому, в чорному зірка реаліті-шоу була в буквальному сенсі з голови до п'ят. Суцльна маска закривала навіть її обличчя. Так що для того, щоб піднятися по сходах, Кім знадобилася допомога. Наряд для неї створив Демна Гвасалія.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021

Ріанна прийшла в компанії репера ASAP Rocky, який спочатку кутався в клаптеву ковдру, а потім його скинув і з'явився в чорному ансамблі. Наряд співачки також був із кутюрної колекції Balenciaga, так що в неї з Кім Кардаш'ян виявився один дизайнер на двох — Демна Гвасалія.

[ + – ] ASAP Rocky і Ріанна Фото: Getty Images

А тріумфатор недільної церемонії вручення премій MTV Video Music Awards репер Lil Nas X повторив ранній вихід співачки Леді Гаги з перевдяганнями і з'явився в мантії, яку потім скинув, щоб продемонструвати обладунки, під якими опинився золотистий комбінезон.

Фото: Getty Images

[ + – ] Lil Nas X і його обладунки Фото: Getty Images

Ще однією сенсацією вечора стала поява актора Еліота Пейджа, який прийшов у стриманому чорному костюмі від Balenciaga couture із зеленою трояндою в бутоньєрці.

[ + – ] Кіт Герінґтон у Saint Laurent, Роуз Леслі в Oscar de la Renta і Елліот Пейдж в Balenciaga couture Фото: Getty Images

Але чи не найефектнішою стала поява співачки Біллі Айліш. 19-річна виконавиця, яка до недавнього часу одягалася в стилі унісекс і відкидала сукні, з'явилася в образі Мерилін Монро. Її сукня від Oscar de la Renta з декольте і величезною спідницею була настільки великою, що їй знадобилася допомога, щоб піднятися по сходах і ефектно розташувати поділ для знімків.

[ + – ] Біллі Айліш в Oscar de la Renta Фото: Getty Images

А вокалістка Blondie Деббі Гаррі одна з небагатьох уважно вивчила тему вечора і обіграла в своєму вбранні від Zac Posen американський прапор.

[ + – ] Деббі Гаррі в Zac Posen Фото: Getty Images

Господиня вечора, головна редакторка Vogue дама Анна Вінтур була господинею балу і вибрала квіткове плаття від Oscar de la Renta.

[ + – ] Господиня вечора Анна Вінтур Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес проявила патріотизм і вибрала наряд від американського дизайнера Ralph Lauren.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Ralph Lauren Фото: Getty Images

Ірина Шейк прийшла на вечір у компанії дизайнера Джеремі Скотта і продемонструвала "голу" сукню від Moschino. Схоже, це стає новим трендом.

[ + – ] Ірина Шейк у Moschino Фото: Getty Images

Меган Фокс продемонструвала, що кілька вечірок поспіль для неї не проблема, і після своєї ефектної появи на MTV Video Music Awards пройшла по червоній доріжці в приголомшливому плаття від Dundas.

[ + – ] Меган Фокс в Dundas Фото: Getty Images

Несподіванкою став візит королеви комедійного кіно Вупі Голдберг у фіолетовому ансамблі від Valentino. Актриса прийшла в компанії дизайнера П'єрпаоло Піччолі.

[ + – ] Вупі Голдберг, П'єрпаоло Піччолі і Кері Малліган Фото: Getty Images

[ + – ] Бруклін Бекгем і Нікола Пельтц Фото: Getty Images

[ + – ] Лілі-Роуз Депп у Chanel Фото: Getty Images

[ + – ] Вдова Девіда Боуї — супермодель Іман та дизайнер Гарріс Рід Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав дебюти селебріті на Met Gala. Адже колись головний світський захід року таким не був і був звичайною вечіркою. Втім, коли його стали відвідувати принцеса Діана, Шер та інші зірки — бал відразу став престижним і ексклюзивним вечором, квитки на який коштують 30 тисяч доларів.