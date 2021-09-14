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Кім Кардаш'ян у масці й Біллі Айліш в образі Монро: найяскравіші образи Met Gala 2021

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Met Gala 2021, біллі Айліш на мет гала 2021, біллі Айліш
Фото: Getty Images | Біллі Айліш на Met Gala 2021

Також Бал інституту костюма відвідали зірки, яких давно не бачили на червоних доріжках: Вупі Голдберг і Деббі Гаррі, а також нова тенісна зірка Емма Радукану

У нью-йоркському Метрополітен-музеї в понеділок пізно ввечері пройшов бал Інституту костюма. Цей бал став позачерговим, адже зазвичай захід проводять навесні, у травні. Тема вечора звучала так: "В Америці: модний лексикон". Про це пише Daily Mail.

Селебріті повинні були одягнутися в американському стилі в найрізноманітніших його проявах, утім, багато хто просто одягся шикарно і пройшовся по червоній доріжці, адже американський стиль — поняття розтяжне і досить різноманітне. А в запрошеннях гостей дрес-код був зазначений трохи зрозуміліше — "Американська незалежність".

У 2020 році Met Gala не проводили через пандемію коронавірусу, так що в селебріті був час надолужити згаяне.

А також вечір показав, що Анна Вінтур, головна редакторка американського Vogue, тримає руку на пульсі й уважно стежить за народженням нових знаменитостей. Так, 18-річна британка Емма Радукану, яка виграла престижний тенісний турнір US Open, отримала запрошення менш ніж через 48 годин після того, як відсвяткувала перемогу. Емма встигла підготуватися, і вибрала для вечора чорно-білий ансамбль від Chanel з перловими прикрасами.

Лілі-Роуз Депп, Маргарет Куеллі, Крістен Стюарт, Емма Радукану
Лілі-Роуз Депп, Маргарет Куеллі, Крістен Стюарт і Емма Радукану
Фото: Getty Images

Фокус зібрав найяскравіші образи зірок на червоній доріжці Met Gala.

Кім Кардаш'ян з'явилася на вечір у чорному тотал-луці. Причому, в чорному зірка реаліті-шоу була в буквальному сенсі з голови до п'ят. Суцльна маска закривала навіть її обличчя. Так що для того, щоб піднятися по сходах, Кім знадобилася допомога. Наряд для неї створив Демна Гвасалія.

Met Gala 2021, Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян на Met Gala 2021

Ріанна прийшла в компанії репера ASAP Rocky, який спочатку кутався в клаптеву ковдру, а потім його скинув і з'явився в чорному ансамблі. Наряд співачки також був із кутюрної колекції Balenciaga, так що в неї з Кім Кардаш'ян виявився один дизайнер на двох — Демна Гвасалія.

ASAP Rocky, Ріанна, мет гала 2021
ASAP Rocky і Ріанна
Фото: Getty Images

А тріумфатор недільної церемонії вручення премій MTV Video Music Awards репер Lil Nas X повторив ранній вихід співачки Леді Гаги з перевдяганнями і з'явився в мантії, яку потім скинув, щоб продемонструвати обладунки, під якими опинився золотистий комбінезон.

Lil Nas X, мет гала 2021
Фото: Getty Images
Lil Nas X, мет гала 2021
Lil Nas X і його обладунки
Фото: Getty Images

Ще однією сенсацією вечора стала поява актора Еліота Пейджа, який прийшов у стриманому чорному костюмі від Balenciaga couture із зеленою трояндою в бутоньєрці.

Кіт Герінґтон, Роуз Леслі, Елліот пейдж, мет гала 2021
Кіт Герінґтон у Saint Laurent, Роуз Леслі в Oscar de la Renta і Елліот Пейдж в Balenciaga couture
Фото: Getty Images

Але чи не найефектнішою стала поява співачки Біллі Айліш. 19-річна виконавиця, яка до недавнього часу одягалася в стилі унісекс і відкидала сукні, з'явилася в образі Мерилін Монро. Її сукня від Oscar de la Renta з декольте і величезною спідницею була настільки великою, що їй знадобилася допомога, щоб піднятися по сходах і ефектно розташувати поділ для знімків.

біллі Айліш, Oscar de la Renta, мет гала 2021
Біллі Айліш в Oscar de la Renta
Фото: Getty Images

А вокалістка Blondie Деббі Гаррі одна з небагатьох уважно вивчила тему вечора і обіграла в своєму вбранні від Zac Posen американський прапор.

Деббі Гаррі, мет гала 2021
Деббі Гаррі в Zac Posen
Фото: Getty Images

Господиня вечора, головна редакторка Vogue дама Анна Вінтур була господинею балу і вибрала квіткове плаття від Oscar de la Renta.

Анна Вінтур, мет гала 2021
Господиня вечора Анна Вінтур
Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес проявила патріотизм і вибрала наряд від американського дизайнера Ralph Lauren.

Дженніфер лопес, мет гала 2021
Дженніфер Лопес у Ralph Lauren
Фото: Getty Images

Ірина Шейк прийшла на вечір у компанії дизайнера Джеремі Скотта і продемонструвала "голу" сукню від Moschino. Схоже, це стає новим трендом.

ірина шейк, мет гала 2021
Ірина Шейк у Moschino
Фото: Getty Images

Меган Фокс продемонструвала, що кілька вечірок поспіль для неї не проблема, і після своєї ефектної появи на MTV Video Music Awards пройшла по червоній доріжці в приголомшливому плаття від Dundas.

Меган Фокс, мет гала 2021
Меган Фокс в Dundas
Фото: Getty Images

Несподіванкою став візит королеви комедійного кіно Вупі Голдберг у фіолетовому ансамблі від Valentino. Актриса прийшла в компанії дизайнера П'єрпаоло Піччолі.

Вупі Голдберг, П'єрпаоло Піччолі, Кері Малліган, мет гала 2021
Вупі Голдберг, П'єрпаоло Піччолі і Кері Малліган
Фото: Getty Images
бруклін Бекгем, нікола Пельтц, мет гала 2021
Бруклін Бекгем і Нікола Пельтц
Фото: Getty Images
Лілі-Роуз Депп, мет гала 2 021
Лілі-Роуз Депп у Chanel
Фото: Getty Images
іман, Гарріс рід, мет гала 2021
Вдова Девіда Боуї — супермодель Іман та дизайнер Гарріс Рід
Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав дебюти селебріті на Met Gala. Адже колись головний світський захід року таким не був і був звичайною вечіркою. Втім, коли його стали відвідувати принцеса Діана, Шер та інші зірки — бал відразу став престижним і ексклюзивним вечором, квитки на який коштують 30 тисяч доларів.