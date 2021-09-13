"Гола" сукня Меган Фокс і бійка Макгрегора: два скандали на МТV

У Нью-Йорку пройшла церемонія нагородження премією MTV Music Video Awards 2021, однак увагу привернули ще дві події

Напередодні відбулася церемонія нагородження музичною премією MTV Music Video Awards 2021. І ознаменувалася вона, крім тріумфу Джастіна Бібера й української режисерки Тані Муіньйо, бійкою і раптовою появою актриси Меган Фокс у дуже відвертій сукні. Про це пише Usa Today.

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Меган Фокс пройшлася по червоній доріжці Барклай-центру, де відбувалося нагородження, у дуже відвертій сукні, яка практично нічого не приховувала. Для свого виходу вона обрала сукню бренду Mugler, розшиуту паєтками, і блискучі стринги.

Модні критики вже вирішили, що це відсилка до знаменитої сукні Роуз МакГоуен, в якій вона супроводжувала Мериліна Менсона на церемонію MTV Music Video Awards у 1999 році.

[ + – ] Machine Gun Kelly і Меган Фокс у "голій сукні" Фото: Instagram meganfox Фото: Instagram meganfox

Її бойфренд Machine Gun Kelly повідомив журналістам, що сам співпрацює з багатьма брендами, а тому він у захваті від наряду своєї подруги. "Я знайшов русалку. Вона дуже красива", — написав музикант у соцмережах.

Раніше Меган відзначала, що щаслива з Machine Gun Kelly і хоче від нього дітей. Нагадаємо, у 35-річної Фокс вже є троє синів від актора Браяна Остіна Гріна.

Але тріумф пари затьмарив інцидент на червоній доріжці. Музикант ледь не побився з відомим бійцем UFC, скандальним Конором Макгрегором.

[ + – ] Бійка між Конором Макгрегором і Machine Gun Kelly

Конор, який вже не раз вплутується в бійки, з'явився на церемонію, щоб підтримати свого друга, Джастіна Бібера. Зустрівши на червоній доріжці Machine Gun Kelly, він попросив про спільне фото, а коли той відмов, кинув у нього стакан.

Почалася бійка, але забіяк розтягнули охоронці. Пізніше і музикант, і боєць інцидент ніяк не коментували. Тільки представник Макгрегора заявив, що вони обидва "насолоджувалися виступами на сцені, а служба безпеки занадто гостро відреагувала".