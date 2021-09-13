"Голое" платье Меган Фокс и драка Макгрегора: два скандала на МТV

В Нью-Йорке прошла церемония награждения премией MTV Music Video Awards 2021, однако внимание привлекли еще два события

Накануне состоялась церемония награждения музыкальной премией MTV Music Video Awards 2021. И ознаменовалась она, кроме триумфа Джастина Бибера и украинского режиссера Тани Муиньо дракой и внезапным появлением актрисы Меган Фокс в очень откровенном платье. Об этом пишет Usa Today.

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Меган Фокс прошлась по красной дорожке Барклай-центра, где проходило награждение, в очень откровенном платье, которое практически ничего не скрывало. Для своего выхода она выбрала платье бренда Mugler, расшитое пайетками и блестящие стринги.

Модные критики уже решили, что это отсылка к знаменитому платью Роуз Макгоуэн, в котором она сопровождала Мэрилина Мэнсона на церемонию MTV Music Video Awards в 1999 году.

[ + – ] Machine Gun Kelly и Меган Фокс в "голом платье" Фото: Instagram meganfox Фото: Instagram meganfox

Ее бойфренд Machine Gun Kelly сообщил журналистам, что сам сотрудничает со многими брендами, а потому он в восторге от наряда своей подруги. "Я нашел русалку. Она очень красивая", — написал музыкант в соцсетях.

Ранее Меган отмечала, что счастлива с Machine Gun Kelly и хочет от него детей. Напомним, у 35-летней Фокс уже есть трое сыновей от актера Брайана Остина Грина.

Но триумф пары омрачил инцидент на красной дорожке. Музыкант чуть не подрался с известным бойцом UFC, скандальным Конором Макгрегором.

[ + – ] Драка между Конором Макгрегором и Machine Gun Kelly

Конор, который уже не раз ввязывался в драки, явился на церемонию, чтобы поддержать своего друга, Джастина Бибера. Встретив на красной дорожке Machine Gun Kelly, он попросил о совместном фото, а когда тот отказал, бросил в него стакан.

Началась потасовка, но драчунов растащили охранники. Позже, и музыкант, и боец инцидент никак не комментировали. Только представитель Макгрегора заявил, что они оба "наслаждались выступлениями на сцене, а служба безопасности слишком остро отреагировала".