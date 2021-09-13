Марго Роббі і Леді Гага. Топ-10 яскравих появ знаменитостей на Met Gala

Сьогодні відбудеться довгоочікуваний Met Gala, де зірки проявлять фантазію і вигадку. В очікуванні церемонії пропонуємо згадати найкращі образи події на червоній доріжці.

Традиційно, Бал Інституту костюма, або Met Gala, проводиться в перший понеділок травня й урочисто відкриває нову виставку Інституту. Однак, пандемія коронавірусу сплутала модні плани і тепер головна світська подія року пройде восени, 13 вересня.

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Усі зірки традиційно готуються до вечірки з усією ретельністю. Наряди підбираються задовго до заходу, щоб вихід вийшов дійсно незабутнім. Однак, спочатку все було не так.

Коротка історія Met Gala

Met Gala спочатку замислювався, як вечірка для щорічного збору коштів для Інституту Костюма і проходив не в Метрополітен-музеї. У різні роки захід проводився в Центральному парку Нью-Йорка і в готелі Waldorf Astoria. Уперше він був організований журналісткою і засновницею CFDA Елеанор Ламберт у грудні 1948 року. У 1971 році до комітету балу приєдналася Діана Вріланд, котра на той момент уже перестала бути головною редакторкою Vogue. Вона зробила зі звичайної світської вечірки унікальний захід, на якому захочуть бути всі, але куди потраплять лише обрані. Саме Вріланд поклала початок найважливішої традиції Met Gala — щорічній зміні теми балу. Так, першою темою балу став "Світ Баленсіаги". Вона ж придумала запрошувати справжніх селебріті на кшталт Шер, Енді Ворхола і Жаклін Кеннеді.

У 1999 році пост голови зайняла Анна Вінтур. У 2002 році до Інституту костюма приєднався Ендрю Болтон, який жартома називає бал "каменем на своїй шиї". Але популярність заходу зростає з кожним роком.

Ціни на Met Gala

Квитки на бал продаються за 30 тисяч доларів, а стіл на 10 осіб коштує від 275 тисяч до півмільйона. Усі вилучені кошти йдуть на підтримку Інституту костюма, адже це єдиний відділ Метрополітен-Музею, який самостійно себе фінансує. У 2018 році бал зібрав понад 12 мільйонів доларів. Втім, є й винятки: Анна Вінтур може запросити молодих дизайнерів або когось із селебріті абсолютно безкоштовно.

Правила Met Gala

Анна Вінтур не схвалює селфі (але вони все одно з'являються), і в принципі забороняє фотографувати гостям. Особливо на закритій вечірці. З чуток, вона навіть відмовляє в запрошеннях тим селебріті, хто це правило порушує. За урочистою вечерею не подають петрушку, тому що вона застряє в зубах, а також страви з цибулею і часником. Відвідувати бал можна тільки з 18 років. Втім, комусь вдається "прорватися" на вечірку і раніше, але тільки в супроводі батьків.

Втім, колись правила були не настільки суворими, а на Met Gala було куди простіше потрапити. Саме тоді і дебютували багато зірок. Фокус зібрав фотодокази їхніх перших виходів "у світ" на червону доріжку Met Gala.

Шер — 1974 рік

[ + – ] Шер у "голому" платті на Балу Інституту костюма Фото: Getty Images

Знаковий рік для заходу, у 1974-му його вперше приурочили до однойменної виставки, а зірки підготувалися до події грунтовно. Тоді ж 28-річна Шер викликала фурор, з'явившись в "голій" сукні, розшитій паєтками і пір'ям. Її наряд став культовим і багаторазово цитувався. А сама Шер ще не раз приходила на бал.

Сара Джессіка Паркер — 1995 рік

[ + – ] Сара Джессіка Паркер на Met Gala Фото: Getty Images

Це зараз Сара Джессіка Паркер є зіркою світової величини, іконою стилю і завсідником Met Gala, на якому щоразу вражає своїми екстравагантними вбраннями. У 1995 році вона була молодою актрисою і для балу обрала скромне чорне оксамитове плаття.

Принцеса Діана — 1996 рік

[ + – ] Принцеса Діана на Met Gala Фото: Getty Images

Діана з'явилася на вечорі в темно-синій сукні-комбінації з дебютної кутюрної колекції Джона Гальяно для Dior. Плаття було доповнено перловим чокером з діамантами і сапфіром. А компанію принцесі склала її подруга і колишній редактор Harper's Bazaar Елізабет Тілберіс. Плаття викликало фурор. Його називали непристойним, відвертим і приголомшливим. І звичайно, кожна модниця пізніше забажала собі таке ж. А Діана вчергове підтвердила, що розлучення з принцом Чарльзом пішло їй на користь: вона знайшла свій стиль і більше не соромилася демонструвати свою привабливість.

Вікторія Бекхем — 2003 рік

[ + – ] Вікторія Бекхем у компанії Наомі Кемпбелл і Доменіко Дольче на Met Gala Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем дебютувала на балу в обіймах з Доменіко Дольче і Стефано Габбана в одному з їхніх творінь. Компанію їм склала Наомі Кемпбелл. До того моменту, як Вікі знайде свій стиль, стане законодавицею мод і дизайнеркою, залишається ще кілька років.

Кім Кардаш'ян — 2013 рік

[ + – ] Кім Кардаш'ян і Каньє Вест на Met Gala Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян дебютувала на балу, будучи вагітною дочкою Норт. І її плаття досі потрапляє в списки найбільш невдалих на заході. Кім порівнювали з диваном і з Робіном Вільямсом у фільмі "Місіс Даутфайр". І все через строкатий принт у троянди. Плаття зшив Ріккардо Тіші, але ім'я дизайнера положення не врятувало. Пізніше Кім розповіла, що її дуже засмутив модний провал. "Я їхала додому і ридала, а Каньє говорив мені, що я найкрасивіша", — розповідала Кардаш'ян в інтерв'ю Vogue шість років по тому.

Марго Роббі — 2014 рік

[ + – ] Марго Роббі на Met Gala Фото: Getty Images

Марго Роббі, тоді зірка фільму "Вовк з Волл-стріт", вирішила не випробовувати удачу, а просто вибрала наряд від Prada. Він був у міру екстравагантним, привертав увагу і пасував Марго. Безпрограшний варіант для відповідального дебюту.

Леді Гага — 2015 рік

[ + – ] Леді Гага й Александр Вонг на Met Gala Фото: Getty Images

Епатажна Леді Гага отримала запрошення на Met Gala у 2015 році і відразу дала зрозуміти, що вона тут як вдома. На захід вона з'явилася у сукні-кімоно від Александра Вонга, дизайнера Balenciaga і в компанії самого творця наряду. Він допомагав співачці забиратися по сходах. Адже до вбрання вона взула туфлі на дуже високій платформі.

Белла Хадід — 2015 рік

[ + – ] Белла Хадід і Гейлі Бібер на Met Gala Фото: Getty Images

У тому ж році бал відвідала ціла когорта моделей-початківців. Тоді ще маловідома Белла Хадід прийшла в компанії подруги Гейлі. Тоді ще Болдвін, а не Бібер. Обидві дівчини вибрали скромні сукні від Topshop і дебютували непомітно.

Ірина Шейк — 2015 рік

[ + – ] Ірина Шейк на Met Gala Фото: Getty Images

А Ірина Шейк у 2015-му справила враження своїм розкішним платтям від Atelier Versace. Модель продемонструвала відвертий виріз на спині, елегантний розріз від стегна і стала зіркою вечора.

Карді Бі — 2019 рік

[ + – ] Карді Бі на Met Gala Фото: Getty Images

Але звання "дебюту, що запам'ятався найбільше" йде реп-виконавиці Карді Бі. Колишня стриптизерка підійшла до свого виходу у світ відповідально. Вона з'явилася в приголомшливому вбранні Діви Марії, згідно з католицькою тематикою вечора від Moschino. Супроводжував її творець вбрання Джеремі Скотт. Пізніше співачка розповідала, що наряд важив 13 кілограм, ходити і розмовляти в ньому було практично неможливо.