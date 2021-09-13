Марго Робби и Леди Гага. Топ-10 ярких появлений знаменитостей на Met Gala

Сегодня состоится долгожданный Met Gala, где звезды проявят фантазию и выдумку. В ожидании церемонии предлагаем вспомнить лучшие образы события на красной дорожке.

Традиционно, Бал Института костюма, или Met Gala, проводится в первый понедельник мая и торжественно открывает новую выставку Института. Однако пандемия коронавируса спутала модные планы и теперь главное светское событие года пройдет осенью, 13 сентября.

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Все звезды традиционно готовятся к вечеринке со всем тщанием. Наряды подбираются задолго до мероприятия, чтобы выход получился действительно запоминающимся. Однако изначально все было не так.

Краткая история Met Gala

Met Gala изначально задумывался, как вечеринка для ежегодного сбора средств для Института Костюма и проходила не в Метрополитен-Музее. В разные годы мероприятие проводилось в Центральном парке Нью-Йорка и в отеле Waldorf Astoria. Впервые оно было организовано журналисткой и основательницей CFDA Элеанор Ламберт в декабре 1948 года. В 1971 году к комитету бала присоединилась Диана Вриланд, на тот момент уже переставшая быть главредом Vogue. Она сделала из обычной светской вечеринки уникальное мероприятие на котором захотят быть все, но куда попадут лишь избранные. Именно Вриланд положила начало самой важной традиции Met Gala — ежегодно сменяющейся теме бала. Так, первой темой бала стал "Мир Баленсиаги". Она же придумала приглашать настоящих селебрити вроде Шер, Энди Уорхола и Жаклин Кеннеди.

В 1999 году пост председателя заняла Анна Винтур. В 2002 году к Институту костюма присоединился Эндрю Болтон, который в шутку называет бал "камнем на своей шее". Но популярность мероприятия растет с каждым годом.

Цены на Met Gala

Билеты на бал продаются за 30 тысяч долларов, а стол на 10 человек стоит от 275 тысяч до полумиллиона. Все вырученные средства идут на поддержку Института костюма, так как это единственный отдел Метрополитен-Музея, который самостоятельно себя финансирует. В 2018 году бал собрал более 12 миллионов долларов. Впрочем, есть и исключения: Анна Винтур может пригласить молодых дизайнеров, или кого-то из селебрити совершенно бесплатно.

Правила Met Gala

Анна Винтур не одобряет селфи (но они все равно появляются), и в принципе запрещает фотографировать гостям. Особенно на закрытой вечеринке. По слухам, она даже отказывает в приглашениях тем селебрити, кто это правило нарушает. За торжественным ужином не подают петрушку, потому что она застревает в зубах, а также блюда с луком и чесноком. Посещать бал можно только с 18 лет. Впрочем, кому-то удается "прорваться" на вечеринку и раньше, но только в сопровождении родителей.

Впрочем, когда-то правила были не столь строгими, а на Met Gala было куда проще попасть. Именно тогда и дебютировали многие звезды. Фокус собрал фотосвидетельства их первых выходов "в свет" на красную дорожку Met Gala.

Шер — 1974 год

[ + – ] Шер в "голом" платье на Балу Института костюма Фото: Getty Images

Знаковый год для мероприятия, в 1974-м его впервые приурочили к одноименной выставке, а звезды подготовились к событию основательно. Тогда же 28-летняя Шер произвела фурор, появившись в "голом" платье, расшитом пайетками и перьями. Ее наряд стал культовым и многократно цитировался. А сама Шер еще не раз приходила на бал.

Сара Джессика Паркер — 1995 год

[ + – ] Сара Джессика Паркер на Met Gala Фото: Getty Images

Это сейчас Сара Джессика Паркер является звездой мировой величины, иконой стиля и завсегдатаем Met Gala на котором каждый раз поражает своими экстравагантными нарядами. В 1995 году она была начинающей актрисой и для бала выбрала скромное черное бархатное платье.

Принцесса Диана — 1996 год

[ + – ] Принцесса Диана на Met Gala Фото: Getty Images

Диана появилась на вечере в темно-синем платье-комбинации из дебютной кутюрной коллекции Джона Гальяно для Dior. Платье было дополнено жемчужным чокером с бриллиантами и сапфиром. А компанию принцессе составила ее подруга и бывший редактор Harper's Bazaar Элизабет Тилберис. Платье произвело фурор. Его называли неприличным, откровенным и шокирующим. И конечно каждая модница позже возжелала себя такое же. А Диана в очередной раз подтвердила, что развод с принцем Чарльзом пошел ей на пользу: она обрела свой стиль и больше не стеснялась демонстрировать свою привлекательность.

Виктория Бекхэм — 2003 год

[ + – ] Виктория Бекхэм в компании Наоми Кэмпбелл и Доменико Дольче на Met Gala Фото: Getty Images

Виктория Бекхэм дебютировала на балу в обнимку с Доменико Дольче и Стефано Габбана в одном из их творений. Компанию им составила Наоми Кэмпбелл. До того момента, как Вики обретет свой стиль, станет законодательницей мод и дизайнером остается еще несколько лет.

Ким Кардашьян — 2013 год

[ + – ] Ким Кардашьян и Канье Уэст на Met Gala Фото: Getty Images

Ким Кардашьян дебютировала на балу, будучи беременной дочерью Норт. И ее платье до сих пор попадает в списки самых неудачных на мероприятии. Ким сравнивали с диваном и с Робином Уильямсом в фильме "Миссис Даутфайр". И все из-за пестрого принта в розы. Платье сшил Риккардо Тиши, но имя дизайнера положение не спасло. Позже Ким рассказала, что ее очень расстроил модный провал. "Я ехала домой и рыдала, а Канье говорил мне, что я самая красивая", — рассказывала Кардашьян в интервью Vogue шесть лет спустя.

Марго Робби — 2014 год

[ + – ] Марго Робби на Met Gala Фото: Getty Images

Марго Робби, тогда звезда фильма "Волк с Уолл-стрит", решила не испытывать удачу, а просто выбрала наряд от Prada. Он был в меру экстравагантным, привлекал внимание и шел Марго. Беспроигрышный вариант для ответственного дебюта.

Леди Гага — 2015 год

[ + – ] Леди Гага и Александр Ванг на Met Gala Фото: Getty Images

Эпатажная Леди Гага получила приглашение на Met Gala в 2015 году и сразу дала понять, что она тут как дома. На мероприятие она появилась в платье-кимоно от Александра Ванга, дизайнера Balenciaga и в компании самого создателя наряда. Он помогал певице забираться по ступенькам. Так как к наряду она обула туфли на очень высокой платформе.

Белла Хадид — 2015 год

[ + – ] Белла Хадид и Хейли Бибер на Met Gala Фото: Getty Images

В том же году бал посетила целая когорта начинающих моделей. Тогда еще малоизвестная Белла Хадид пришла в компании подруги Хейли. Тогда еще Болдуин, а не Бибер. Обе девушки выбрали скромные платья от Topshop и дебютировали незаметно.

Ирина Шейк — 2015 год

[ + – ] Ирина Шейк на Met Gala Фото: Getty Images

А Ирина Шейк в 2015-м произвела впечатление своим роскошным платьем от Atelier Versace. Модель продемонстрировала откровенный вырез на спине, элегантный разрез от бедра и стала звездой вечера.

Карди Би — 2019 год

[ + – ] Карди Би на Met Gala Фото: Getty Images

Но звание "самый запоминающийся дебют" уходит рэп-исполнительнице Карди Би. Бывшая стриптизерша подошла к своему выходу в свет ответственно. Она явилась в ошеломляющем наряде Девы Марии, согласно католической тематике вечера от Moschino. Сопровождал ее создатель наряда Джереми Скотт. Позже певица рассказывала, что наряд весил 13 килограмм, ходить и разговаривать в нем было практически невозможно.