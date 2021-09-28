Ходяча темна порожнеча. Образ Кім Кардаш'ян з Met Gala став найпопулярнішим на Геловін

Копію знаменитого наряду можна придбати всього за $99,99.

Чорний ансамбль Кім Кардаш'ян від Balenciaga, у якому вона з'явилася на балу Інституту костюма Met Gala 2021 в Нью-Йорку, надихнув тих, хто активно готується до Геловіну, який відзначається 31 жовтня, повідомляє Сosmopolitan.

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Крім того, що цей наряд спровокував тисячі мемів у мережі, він ще й став одним з найпопулярніших на сайті Yandy, що торгує костюмами для будь-яких свят і вечірок. Правда, на відміну від оригіналу вартістю $4500 доларів, на сайті будь-який охочий усього за $99,99 може придбати костюм дементора під назвою "Королева Калабасас" (Калабасас — місто в окрузі Лос-Анджелеса, де розташований маєток Кім Кардаш'ян).

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"Якщо ви хотіли стати ходячою темною порожнечею до Геловіну в цьому році, то ми щасливі, що ваша мрія нарешті збулася завдяки Yandy", — зазначають оглядачі видання.

Ансамбль складається з чорної напівпрозорої накидки, що облягає напівпрозору спідницю, боді, темних колгот і довгих рукавичок. На голові, як і годиться, повітропроникний панчіх.

Журналісти уточнюють, що єдине, чого немає в костюмі, — 190-сантиметровий хвіст за $10 тис, наданий Кім Кардаш'ян знаменитим перукарем Крісом Епплтоном.

Нагадаємо, до того, як прославитися своїм костюмом на весь світ, Кім Кардаш'ян вийшла на стадіон, де її ексчоловік представляв свій альбом Donda, у весільній сукні і вуалі.