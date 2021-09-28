Ходячая темная пустота. Образ Ким Кардашьян с Met Gala стал самым популярным на Хэллоуин

Копию знаменитого наряда можно купить всего за $99,99.

Черный ансамбль Ким Кардашьян от Balenciaga, в котором она появилась на балу Института костюма Met Gala 2021 в Нью-Йорке, вдохновил тех, кто активно готовится к Хэллоуину, который отмечается 31 октября, сообщает Сosmopolitan.

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Кроме того, что этот наряд спровоцировал тысячи мемов в Сети, он еще и стал одним из самых популярных на сайте Yandy, торгующем костюмами для всевозможных праздников и вечеринок. Правда, в отличие от оригинала стоимостью $4500 долларов, на сайте любой желающий всего за $99,99 может купить костюм дементора под названием "Королева Калабасаса" (Калабасас — город, расположенный в округе Лос-Анджелес, где находится имение Ким Кардашьян).

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"Если вы хотели стать ходячей темной пустотой к Хэллоуину в этом году, то мы счастливы, что ваша мечта наконец-то сбылась благодаря Yandy", – отмечают обозреватели издания.

Ансамбль состоит из черной полупрозрачной накидки, облегающей полупрозрачной юбки, боди, темных колгот и длинных перчаток. На голове, как и полагается, воздухопроницаемый чулок.

Журналисты уточняют, что единственное, чего нет в костюме, – 190-сантиметровый хвост за $10 тыс, предоставленный Ким Кардашьян знаменитым парикмахером Крисом Эпплтоном.

Напомним, до того, как прославиться своим костюмом на весь мир, Ким Кардашьян вышла на стадион, где ее экс-супруг представлял свой альбом Donda, в свадебном платье и вуали.