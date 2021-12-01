Ким Кардашьян получит награду "Икона стиля 2021"

Ким Кардашьян поборется также за премии за лучшее реалити-шоу и звезды соцсетей.

Ким Кардашьян будет удостоена награды Fashion Icon на предстоящей в 2021 году премии People's Choice Awards, сообщает оргкомитет конкурса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

40-летняя звезда реалити-шоу, ставшая бьюти-магнатом, "будет удостоена чести за ее острое чувство моды, беспрецедентный предпринимательский успех и единоличную трансформацию индустрии моды с помощью своего инновационного дизайна и модного стиля за последнее десятилетие", – отмечается в релизе.

Исполнительный вице-президент по развлекательным мероприятиям, событиям, специальным предложениям E! News, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming Джен Нил подчеркнула, что Ким на протяжении почти 20 лет "нарушала и влияла на тенденции на глобальном уровне и укрепила себя в качестве силы, с которой нужно считаться в модной индустрии".

[ + – ] Ким Кардашьян с помощью своего стиля десятилетиями бросала вызов модной индустрии Фото: Getty Images

"За то, что она была вдохновителем культуры, первопроходцем и многим другим, мы не можем дождаться, чтобы удостоить Ким награды "Икона народной моды" в этом году", – заявила Нил.

Ким также поборется за награды в номинациях "Лучшее реалити-шоу" и "Звезда соцсетей", причем в последней категории одной из ее соперниц станет ее же сестра Кайли Дженнер.

Церемония награждения состоится 7 декабря в Barker Hangar в Санта-Монике.

[ + – ] Ким умеет удивлять публику своим выбором нарядов Фото: Getty Images

People's Choice Awards – это американская премия, которой по итогам зрительского голосования награждаются деятели поп-культуры (кино, телевидение, музыка, соцсети). Впервые она прошла в 1975 году. До 2005 года рейтинг составлялся на основе соцопросов, а затем перешел в Интернет. С 2018 года права на премию выкупил телеканал E!.

Что касается Ким Кардашьян, то она на протяжении последнего года сумела удивить публику своими неординарными образами, о которых говорил весь мир. Например, в популярном комедийном шоу на канале NBC Saturday Night Live она появилась в ярко-розовом комбинезоне Balenciaga.

[ + – ] Ким Кардашьян на шоу Saturday Night Live

На Met Gala 2021 Ким эпатировала публику в черном тотал-луке, тоже от Balenciaga, который вскоре стал мемом в Сети.

[ + – ] Костюм ким Кардашьян на Met Gala 2021 сравнили с нарядом "чужого"

Позже похожий костюм активно покупали на Хэллоуин.