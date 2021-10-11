Ким Кардашьян появилась на комедийном телешоу в эпатажном розовом комбинезоне

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40-летняя звезда реалити-шоу о собственной семье дебютировала в популярном комедийном шоу на канале NBC Saturday Night Live. Ким Кардашьян продемонстрировала отличное чувство юмора, иронизируя над самой собой, и оригинальное чувство стиля, явившись на шоу в ярко-розовом наряде. Об этом пишет Elle.

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В своем монологе Ким шутила на тему политики, своей семьи и своего развода. Ведь, напомним, недавно Кардашьян и Канье Уэст поставили свое расставание на паузу и снова начали встречаться. По крайне мере, их видели вместе на обеде, а ведь еще недавно они избегали друг друга. Но в своем монологе Ким дала понять, что развод все же произойдет.

"Я вышла замуж за лучшего рэпера всех времен. Он также самый богатый темнокожий мужчина в Америке, который подарил мне четырех удивительных детей. Поэтому, когда я развожусь с ним, это означает, что причина в одном… его личности", — сказала Ким.

К слову, Канье поддержал свою пока еще жену. Их видели вместе на улицах Нью-Йорка. Но жили они в разных отелях.

Ким также пошутила насчет своей собственной внешности, и пластических операций своих сестер.

"Я рада быть здесь сегодня вечером, чтобы показать вам, что я больше, чем просто симпатичное личико, и хорошие волосы, и отличный макияж, и великолепная грудь, и идеальные ягодицы. В принципе я гораздо лучше, чем та фотография, которую мои сестры показывают пластическим хирургам в качестве примера", — заявила Кардашьян.

[ + – ] Ким Кардашьян во время выступления на канале NBC Saturday Night Live Фото: Getty Images

Вспомнила Ким и старое секс-видео со своим бывшим бой-френдом Рэем Джеем, которое просочилось в Сеть и прославило Кардашьян на весь свет. До сих пор ходят слухи, что утечка произошла целенаправленно.

"У меня вышел только один фильм, и никто не сказал мне, что состоится его премьера. Должно быть, это вылетело у моей мамы из головы", — пошутила Ким.

В конце монолога звезда реалити-шоу заявила, что хочет вступить в президентскую гонку, но потом отказалась от своих слов, сказав, что не хочет пополнить список неудачников.

"Я не буду баллотироваться в президенты, в нашей семье не может быть трех политиков-неудачников", — пошутила Ким, намекая на Канье Уэста, который баллотировался в президенты США и своего трансгендерного отчима Кейтлин Дженнер, который хотел занять пост губернатора Калифорнии.

[ + – ] Выступление Ким Кардашьян на телешоу

Ким призналась, что для шоу она тщательно готовилась и очень волновалась. Помогал ей справится с волнением Канье Уэст. А поклонники Saturday Night Live признались, что не ожидали остроумия от Ким Кардашьян и приятно удивлены.

Особое внимание привлек и наряд Ким, в котором она пришла на шоу. На прошлой неделе она демонстрировала черные наряды от Balenciaga, а на этой неделе прошлась по розовым. Похоже, оттенок "кричащий розовый" – новый тренд октября 2021.