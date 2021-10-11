Кім Кардаш'ян з'явилася на комедійному телешоу в епатажному рожевому комбінезоні

Модель залишається вірна бренду Balenciaga та його креативному директору Демні Гвасалії

40-річна зірка реаліті-шоу про власну родину дебютувала в популярному комедійному шоу на каналі NBC Saturday Night Live. Кім Кардаш'ян продемонструвала відмінне почуття гумору, іронізуючи над самою собою, і оригінальне почуття стилю, з'явившись на шоу в яскраво-рожевому вбранні. Про це пише Elle.

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У своєму монолозі Кім жартувала на тему політики, своєї сім'ї і свого розлучення. Адже, нагадаємо, нещодавно Кардаш'ян і Каньє Вест поставили своє розставання на паузу і знову почали зустрічатися. Принаймні, їх бачили разом на обіді, а ще недавно вони уникали одне одного. Але у своєму монолозі Кім дала зрозуміти, що розлучення все ж відбудеться.

"Я вийшла заміж за кращого репера всіх часів. Він також найбагатший темношкірий чоловік в Америці, який подарував мені чотирьох дивних дітей. Тому, коли я розлучаюся з ним, це означає, що причина в одному … його особистості", — сказала Кім.

До слова, Каньє підтримав свою поки ще дружину. Їх бачили разом на вулицях Нью-Йорка. Але жили вони в різних готелях.

Кім також пожартувала щодо своєї власної зовнішності і пластичних операцій своїх сестер.

"Я рада бути тут сьогодні ввечері, щоб показати вам, що я більше, ніж просто симпатичне личко, і гарне волосся, і відмінний макіяж, і чудові груди, і ідеальні сідниці. У принципі я набагато краща, ніж та фотографія, яку мої сестри показують пластичним хірургам як приклад", — заявила Кардаш'ян.

[ + – ] Кім Кардаш'ян під час виступу на каналі NBC Saturday Night Live Фото: Getty Images

Згадала Кім і старе секс-відео зі своїм колишнім бой-френдом Реєм Джеєм, яке просочилося в мережу і прославило Кардаш'ян на весь світ. Досі ходять чутки, що витік стався цілеспрямовано.

"У мене вийшов тільки один фільм, і ніхто не сказав мені, що відбудеться його прем'єра. Значить, це вилетіло в моєї мами з голови", — пожартувала Кім.

У кінці монологу зірка реаліті-шоу заявила, що хоче вступити в президентську гонку, але потім відмовилася від своїх слів, сказавши, що не хоче поповнити список невдах.

"Я не буду балотуватися в президенти, у нашій родині не може бути трьох політиків-невдах", — пожартувала Кім, натякаючи на Каньє Веста, який балотувався в президенти США і свого трансгендерного вітчима Кейтлін Дженнер, який хотів зайняти пост губернатора Каліфорнії.

[ + – ] Виступ Кім Кардаш'ян на телешоу

Кім зізналася, що для шоу вона ретельно готувалася і дуже хвилювалася. Допомагав їй впоратися з хвилюванням Каньє Вест. А шанувальники Saturday Night Live зізналися, що не очікували дотепності від Кім Кардаш'ян і приємно здивовані.

Особливу увагу привернув і наряд Кім, у якому вона прийшла на шоу. Минулого тижня вона демонструвала чорні вбрання від Balenciaga, а на цьому тижні пройшлася по рожевих. Схоже, відтінок "кричущий рожевий" — новий тренд жовтня 2021.