Ким Кардашьян в total-black получила награду "Икона моды" и упомянула бывшего
Ким Кардашьян поблагодарила Канье Уэста за то, что он открыл для нее мир моды.
Ким Кардашьян получила награду "Икона моды" на церемонии People's Choice Awards 2021, которая прошла в Barker Hangar (павильон для массовых мероприятий) в Санта-Монике, пишет People.
За заслуженным трофеем Ким вышла в образе, который тут же стал еще одним подтверждением того, что победила она не зря. На Кардашьян был полностью обтягивающий черный комбинезон от Balenciaga с высокой горловиной и рукавами в перчатках. Интересной деталью стал бюстгальтер, который если и входил в ансамбль, то выглядел так, будто Ким случайно надела его поверх комбинезона.
Образ завершали эффектные солнцезащитные очки, напоминающие козырек, шпильки и массивные серьги с драгоценными камнями.
Награду Ким вручила актриса и модель Трейси Эллис Росс.
"От иконы моды иконе моды, от предпринимателя предпринимателю, от любителя Balenciaga любителю Balenciaga – я с радостью передаю корону модной иконе 2021 года: Ким Кардашьян Уэст", – сказала Росс.
Получив трофей. Кардашьян поблагодарила своих поклонников, родных, а также бывшего мужа Канье Уэста. По ее словам, он открыл для нее мир моды.
Помимо премии Fashion Icon, она была номинирована на премию "Социальная звезда 2021 года" вместе с Эддисон Рэй, Бритни Спирс, Чарли Д'Амелио, Дуэйном "Скала" Джонсоном, Джастином Бибером и Кайли Дженнер. Победила в этой категории освободившаяся от 13-летней опеки отца Бритни.
Кроме Ким, награда не миновала и ее маму Крис Дженнер: последний сезон семейного шоу "Семейство Кардашьян" был отмечен статуэткой премии в номинации "Реалити-шоу года".
"Мы закрыли эту главу, но впереди новая", — сказала 66-летняя Крис, которую сопровождали дочери Ким и Хлоя.
Напомним, Ким Кардашьян начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, а Канье Уэст заявил, что намерен вернуть ее обратно и не хочет разводиться. О том, что она претендует на звание "Иконы моды", стало известно на прошлой неделе.