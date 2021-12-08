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Ким Кардашьян в total-black получила награду "Икона моды" и упомянула бывшего

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Ким Кардашьян
Фото: Getty Images | Ким Кардашьян появилась на церемонии в Balenciaga с головы до ног

Ким Кардашьян поблагодарила Канье Уэста за то, что он открыл для нее мир моды.

Ким Кардашьян получила награду "Икона моды" на церемонии People's Choice Awards 2021, которая прошла в Barker Hangar (павильон для массовых мероприятий) в Санта-Монике, пишет People.

За заслуженным трофеем Ким вышла в образе, который тут же стал еще одним подтверждением того, что победила она не зря. На Кардашьян был полностью обтягивающий черный комбинезон от Balenciaga с высокой горловиной и рукавами в перчатках. Интересной деталью стал бюстгальтер, который если и входил в ансамбль, то выглядел так, будто Ким случайно надела его поверх комбинезона.

Образ завершали эффектные солнцезащитные очки, напоминающие козырек, шпильки и массивные серьги с драгоценными камнями.

Награду Ким вручила актриса и модель Трейси Эллис Росс.

"От иконы моды иконе моды, от предпринимателя предпринимателю, от любителя Balenciaga любителю Balenciaga – я с радостью передаю корону модной иконе 2021 года: Ким Кардашьян Уэст", – сказала Росс.

Ким Кардашьян стала "Модной иконой 2021"

Получив трофей. Кардашьян поблагодарила своих поклонников, родных, а также бывшего мужа Канье Уэста. По ее словам, он открыл для нее мир моды.

Помимо премии Fashion Icon, она была номинирована на премию "Социальная звезда 2021 года" вместе с Эддисон Рэй, Бритни Спирс, Чарли Д'Амелио, Дуэйном "Скала" Джонсоном, Джастином Бибером и Кайли Дженнер. Победила в этой категории освободившаяся от 13-летней опеки отца Бритни.

Кроме Ким, награда не миновала и ее маму Крис Дженнер: последний сезон семейного шоу "Семейство Кардашьян" был отмечен статуэткой премии в номинации "Реалити-шоу года".

"Мы закрыли эту главу, но впереди новая", — сказала 66-летняя Крис, которую сопровождали дочери Ким и Хлоя.

Реалити-шоу "Семейство Кардашьян" было отмечено наградой как лучшее за год

Напомним, Ким Кардашьян начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, а Канье Уэст заявил, что намерен вернуть ее обратно и не хочет разводиться. О том, что она претендует на звание "Иконы моды", стало известно на прошлой неделе.