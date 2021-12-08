Ким Кардашьян в total-black получила награду "Икона моды" и упомянула бывшего

Ким Кардашьян поблагодарила Канье Уэста за то, что он открыл для нее мир моды.

Ким Кардашьян получила награду "Икона моды" на церемонии People's Choice Awards 2021, которая прошла в Barker Hangar (павильон для массовых мероприятий) в Санта-Монике, пишет People.

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За заслуженным трофеем Ким вышла в образе, который тут же стал еще одним подтверждением того, что победила она не зря. На Кардашьян был полностью обтягивающий черный комбинезон от Balenciaga с высокой горловиной и рукавами в перчатках. Интересной деталью стал бюстгальтер, который если и входил в ансамбль, то выглядел так, будто Ким случайно надела его поверх комбинезона.

Образ завершали эффектные солнцезащитные очки, напоминающие козырек, шпильки и массивные серьги с драгоценными камнями.

Награду Ким вручила актриса и модель Трейси Эллис Росс.

"От иконы моды иконе моды, от предпринимателя предпринимателю, от любителя Balenciaga любителю Balenciaga – я с радостью передаю корону модной иконе 2021 года: Ким Кардашьян Уэст", – сказала Росс.

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Получив трофей. Кардашьян поблагодарила своих поклонников, родных, а также бывшего мужа Канье Уэста. По ее словам, он открыл для нее мир моды.

Помимо премии Fashion Icon, она была номинирована на премию "Социальная звезда 2021 года" вместе с Эддисон Рэй, Бритни Спирс, Чарли Д'Амелио, Дуэйном "Скала" Джонсоном, Джастином Бибером и Кайли Дженнер. Победила в этой категории освободившаяся от 13-летней опеки отца Бритни.

Кроме Ким, награда не миновала и ее маму Крис Дженнер: последний сезон семейного шоу "Семейство Кардашьян" был отмечен статуэткой премии в номинации "Реалити-шоу года".

"Мы закрыли эту главу, но впереди новая", — сказала 66-летняя Крис, которую сопровождали дочери Ким и Хлоя.

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Напомним, Ким Кардашьян начала встречаться с комиком Питом Дэвидсоном, а Канье Уэст заявил, что намерен вернуть ее обратно и не хочет разводиться. О том, что она претендует на звание "Иконы моды", стало известно на прошлой неделе.