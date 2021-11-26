Канье Уэст намерен вернуть Ким Кардашьян

На данный момент пара еще официально в браке

44-летний музыкант Канье Уэст планирует сделать все возможное, чтобы сохранить семью и вернуть свою все еще законную жену 41-летнюю модель и телезвезду Ким Кардашьян, которая прошлой зимой подала на развод с ним. Об этом он заявил накануне в Лос-Анджелесе на благотворительном мероприятии ко Дню благодарения. Там он выступил с речью, в которой отметил, что допустил ошибки в браке и сам Бог хочет, чтобы они с Ким снова были вместе.

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"Я допускал ошибки. Я публично делал вещи, которые недопустимы для меня как для мужчины. Однако прямо сейчас я здесь, чтобы изменить этот сюжет", — заявил Канье и добавил, что он священник в своем доме.

[ + – ] Дети Ким и Канье Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Муж Ким признался, что ему нужно вернуться домой, ведь накануне он специально переехал в дом рядом с женой, чтобы можно было больше времени проводить с детьми. Напомним, что у пары есть 8-летняя дочь Норт, 5-летний сын Сейнт, 3-летняя дочь Чикаго и 2-летний сын Псалм.

В начале этого месяца Канье Уэст уже заявлял о том, что намерен помириться с Ким. Однако несколько недель назад сам рэпер появился на публике в компании 22-летней модели Винетрии, чем спровоцировал слухи о своем новом романе.

Что касается Ким, то она тоже особенно не страдает. Ведь имеет отношения с 28-летним стендап-комиком Питом Дэвидсоном, с которым они познакомились на одном телешоу. Пара прогуливается по Лос-Анджелесу, фотографируется вместе и празднует день рождения Пита в усадьбе матери Ким, Крис Дженнер. По словам инсайдеров, близких к паре, они действительно счастливы вместе.

[ + – ] Празднование 28-го дня рождения Пита Дэвидсона

Напомним, Ким Кардашьян показала, как правильно носить хит сезона – сапоги-чулки от Balenciaga. Образ она дополнила пальто-оверсайз