Каньє Вест має намір повернути Кім Кардаш'ян

Наразі пара ще офіційно у шлюбі

44-річний музикант Каньє Вест планує зробити все можливе, аби повернути свою поки законну дружину 41-річну модель та телезірку Кім Кардаш'ян і зберегти свою сім'ю. Про це він заявив напередодні в Лос-Анджелесі на благодійному заході до Дня подяки. Там він виступив з промовою, у якій зазначив, що допустився помилок у шлюбі і сам Бог хоче, аби вони з Кім знову були разом.

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"Я допускався помилок. Я публічно робив речі, які неприпустимі для мене як для чоловіка. Проте прямо зараз я тут, аби змінити цей сюжет", — заявив Каньє і додав, що він є священиком у своєму домі.

[ + – ] Діти Кім та Каньє Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Чоловік Кім зізнався, що йому треба повернутися додому, адже напередодні він спеціально переїхав у будинок поруч з дружиною, аби можна було більше часу проводити з дітьми. Нагадаємо, що в пари є 8-річна донька Норт, 5-річний син Сейнт, 3-річна донька Чикаго та 2-річний син Псалом.

На початку цього місяця чоловік уже заявляв про те, що має намір помиритися із Кім. Проте кілька тижнів тому сам Каньє з'явився на публіці в компанії 22-річної моделі Вінетрії, чим спровокував чутки про свій новий роман.

Щодо Кім, то вона теж особливо наразі не страждає. Адже має стосунки з 28-річним стендап-коміком Пітом Девідсоном, з яким вони познайомилися на одному телешоу. Пара прогулюється по Лос-Анджелесу, фотографується разом та святкує день народження Піта в маєтку матері Кім, Кріс Дженнер. За словами інсайдерів, близьких до пари, вони дійсно щасливі разом.

[ + – ] Святкування 28-го дня народження Піта Девідсона

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