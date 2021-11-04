Кім Кардаш'ян показала, як носити хіт цього сезону – чоботи-панчохи від Balenciaga

Образ телезірка та модель доповнила пальто-оверсайз

Кім Кардаш'ян вже другий день перебуває в Нью-Йорку у справах і кожен її вихід з готелю збирає цілу юрбу роззяв, журналістів і папараці. І, треба зазначити, що Кім їх не розчаровує, щоразу демонструючи новий модний образ. Про це пише Daily Mail.

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Так, днями 41-річна модель знову з'явилася разом з Демною Гвасалією, своїм улюбленим дизайнером і креативним директором будинку моди Balenciaga.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Цей один із найстаріших брендів нещодавно набув нового дихання, але не всі наважуються приміряти екстравагантні моделі. Кім Кардаш'ян і раніше доводила, що може носити буквально все, включаючи модні експерименти свого колишнього чоловіка Каньє Веста та латексні сукні.

Так, минулого вечора теледіва продемонструвала, як носити чоботи-панчохи, один із головних трендів сезону осінь 2021 року.

Чоботи з джинсової тканини Кім одягла з твідовим пальтом класичного крою фасону оверсайз, чорними легінсами, топом у тон і доповнила образ ще однією трендовою річ — пухнастою сумочкою.

Обличчя Кардаш'ян, попри пізній час, прикрила сонцезахисними окулярами. Так вона часто робить, намагаючись уберегти емоції від папараці.