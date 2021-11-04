Ким Кардашьян показала, как носить хит этого сезона – сапоги-чулки от Balenciaga

Образ телезвезда и модель дополнила пальто-оверсайз

Ким Кардашьян уже второй день находится в Нью-Йорке по делам и каждый ее выход из отеля собирает целую толпу зевак, журналистов и папарацци. И, надо отметить, что Ким их не разочаровывает, каждый раз демонстрируя новый модный образ. Об этом пишет Daily Mail.

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Так, на днях 41-летняя модель снова появилась в наряде от Демны Гвасалии, своего любимого дизайнера и креативного директора дома моды Balenciaga.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Этот один из старейших брендов недавно обрело новое дыхание, но не все решаются примерить экстравагантные модели. Ким Кардашьян и ранее доказывала, что может носить буквально все, включая модные эксперименты своего бывшего мужа Канье Уэста и латексные платья

Так, что прошлым вечером теледива продемонстрировала, как носить сапоги-чулки, один из главных трендов сезона осень 2021.

Сапоги из джинсовой ткани Ким надела с твидовым пальто классического покроя фасона оверсайз, черными леггинсами, топом в тон и дополнила образ еще одной трендовой вещицей – пушистой сумочкой.

Лицо Кардашьян, не смотря на позднее время, прикрыла солнцезащитными очками. Так она часто делает, стараясь уберечь эмоции от папарацци.