Тренди зими 21/22. Стилістка показала, із чим носити пальто-максі модного відтінку

Коричневе пальто ніколи не виходить із моди, і цей сезон не став винятком.

Незважаючи на те, що на календарі зима, за вікном – дощі та плюсова температура. У дублянці в таку погоду не походиш, у шубі — теж, отже, саме час вигуляти максіпальто. Стилістка Яна Платонова у своєму телеграм-каналі пропонує відмінний варіант для виходу на вулицю в похмуру погоду, який має дуже стильний вигляд і відповідає останнім модним трендам.

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У центрі уваги – довге коричневе пальто довжини максі прямого крою з поясом. Під нього стилістка рекомендує одягнути блакитні широкі джинси, такого ж відтінку в'язаний кардиган на ґудзиках і білі кросівки. Розкішним доповненням образу стануть довгий шарф із шерсті в біло-коричневу клітинку з бахромою та біла сумка з коричневою обробкою. Причому остання несе як практичну функцію, так і послужить яскравим акцентом загального ансамблю, зробивши його легшим і яскравим.

[ + – ] Ідеальний образ для теплої зими Фото: t.me/platonovayana

Раніше Платонова показувала, з чим поєднувати довгий червоний пуховик, щоб мати ефектний і не зухвалий вигляд.

Нагадаємо, які пальта є наймоднішими в цьому сезоні, а також чому варто звернути увагу на пальто з екохутра.