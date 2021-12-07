Тренды зимы 21/22. Стилист показала, с чем носить пальто-макси модного оттенка

Коричневое пальто никогда не выходит из моды, и этот сезон не стал исключением.

Несмотря на то, что на календаре зима, за окном – дожди и плюсовая температура. В дубленке в такую погоду не походишь, в шубе – тоже а значит, самое время выгулять макси-пальто. Стилист Яна Платонова в своем телеграмм-канале предлагает отличный вариант для выхода на улицу в пасмурную погоду, который выглядит очень стильно и соответствует последним модным трендам.

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В центре внимания – длинное коричневое пальто длины макси прямого кроя с поясом. Под него стилист рекомендует надеть голубые широкие джинсы, такого же оттенка вязаный кардиган на пуговицах и белые кроссовки. Роскошным дополнением образа станут длинный шарф из шерсти в бело-коричневую клетку с бахромой и белая сумка с коричневой отделкой. Причем последняя несет не только практичную функцию, но и послужит ярким акцентом общего ансамбля, сделав его более легким и ярким.

[ + – ] Идеальный образ для теплой зимы Фото: t.me/platonovayana

Ранее Платонова показывала, с чем сочетать длинный красный пуховик, чтобы выглядеть эффекто и не вызывающе.

Напомним, какие пальто являются самыми модными в этом сезоне, а также почему стоит обратить внимание на пальто из эко-меха.