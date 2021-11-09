Преимущества зимних пальто, о которых вы могли даже не догадываться

Пальто с утеплителем — это всегда стильная и актуальная вещь женского зимнего гардероба.

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Ее можно носить несколько сезонов и всегда создавать трендовые сочетания.

Уверены, классическая модель пригодится вам на все случаи жизни. Ведь ей подходит обувь разных стилей и с разной высотой каблука, что говорит об универсальности и абсолютном удобстве этого изделия.

Данный вид одежды придаст вам изящности, в отличие от объемных пуховиков. А также поможет раскрыть женственность и элегантность.

Выбрав качественное пальто с хорошей подкладкой, вы сможете носить его даже в мороз!

Интернет-магазин женской одежды Virna предлагает разные варианты актуальных моделей на любой вкус и цвет, которые идеально дополнят ваш гардероб и завершат образ!

С чем носить?

Обычно у нас в гардеробе не так много позиций верхней одежды, поэтому важно, чтобы она была качественной и достаточно интересной. И, конечно же, посещая разные мероприятия и праздники, просто необходимо выглядеть в ней красиво и презентабельно.

С пальто всегда выигрышно смотрятся брючные костюмы. А с ними джемперы, рубашки, гольфы.

Также невероятно удобным будет вариант использования спортивного костюма. Советуем выпускать капюшон поверх всего.

Кожаный пиджак или брюки добавили бы очень интересный акцент на своей фактуре.

Из сумок подойдут структурированные и мягкой формы. Яркая сумочка будет правильной цветовой точкой в образе стильной девушки.

Из обуви с пальто прекрасно смотрятся такие варианты, как:

грубые ботинки;

ботильоны на каблуке;

жокейские сапоги;

ботфорты;

кроссовки.

С таким изделием всегда будут выигрышно выглядеть шляпы со средней и маленькой шириной поля, кепки, вязанные шапки.

Верхняя одежда задает тон всему образу. Когда на улице меньше солнечной погоды, хочется добавить больше красок, что как раз поможет сделать правильная одежда.

Какую модель выбрать?

Выбрать пальто на зиму женское — очень ответственная задача. Мы постараемся помочь с этим.

Сейчас наиболее популярны модели прямого кроя, которые при желании можно затянуть поясом, и тем самым приблизить любой силуэт к песочным часам. Также недавно в моду ввели пальто-халат.

Длину выбирайте по своему предпочтению. Но на зиму мы советуем обращать внимание на среднюю и миди. Они будут наиболее практичны и универсальны. К ним подойдет максимум вариаций юбок и брюк.

Из материала лучше всего греет шерсть в составе. Даже в мороз -15 градусов девушке в таком пальто с утеплителем будет комфортно и тепло, а главное, что при этом она может выглядеть изящно и утонченно.

В этом сезоне невероятно популярны нейтральные оттенки и классические цвета (черный, молочный, серый), а также принт "елочки". Последний поможет визуально вытянуть силуэт и сделать его более изящным, а если принт выполнен в нейтральных цветах, то он будет сочетаться со всей одеждой.

Теплых вам зим, не болейте!

"Источник: virna.ua"