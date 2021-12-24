Героиня сиквела "Секса в большом городе" появилась в кадре в пижаме украинского бренда

Пижама для вечеринок пришлась по вкусу костюмерам сериала "И просто так" и в очередной раз прославила украинских дизайнеров.

Пижама известного украинского бренда многофункциональной одежды Sleeper появилась в сиквеле "Секса в большом городе" под названием "И просто так". В уютном бело-розовом комплекте с оригинальной отделкой из перьев марабу по низу брюк сидела на кровати с ноутбуком на коленях Шарлотта Йорк-Голденблатт, роль которой сыграла 56-летняя Кристин Дэвис. Об этом говорится на странице Sleeper вInstagram.

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"Это больше, чем огромное! 🌟 @iamkristindavis носит наш пижамный комплект для вечеринки с перьями в цвете Pink Vichy", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ] Шарлотта Йорк в украинской пижаме.

Особенностью пижамного комплекта из вискозы является, как уже упоминалось выше, обработка низа брюк цветными перьями марабу, что делает изделия бренда узнаваемыми. Героиня Кристин выглядит в нем совершенно домашней и женственной.

Отметим, что на сайте бренда такой пижамный костюм на данный момент стоит более 6 тысяч грн и доступен на данный момент только по предзаказу.

[ + – ] Пижамный комплект Фото: Скриншот

Пижами с перьями пользуются большой популярностью у популярных блогеров. Например, в брюках из комплекта позировала Франческа Саффари, в черной пижаме красовалась американская актриса Джей Смит-Кемерон, в лавандовом комплекте в клетку снялась модель Рейн Чан и многие другие.

[ + – ] Особенностью таких пижам является обработка низа брюк цветным перьем.

Напомним, что сиквел "И просто так", ставший продолжением культового сериала "Секс в большом городе", стартовал 10 декабря 2021 года. Съемки проходили с лета 2021 года в Нью-Йорке и Париже. К главным ролям вернулись хорошо знакомые лица – Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и т.д. Однако актриса Ким Кэттролл, исполнившая роль Саманты Джонс, отказалась участвовать в продолжении проекта, даже несмотря на обещание солидного гонорара.

Также Фокус рассказывал, стоит ли смотреть продолжение сериала, получившее волну критики в Сети сразу после выхода первой серии.