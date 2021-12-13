Покушение на "икону". За что хейтят новый "Секс в большом городе"

В прошлый четверг состоялась одна из самых ожидаемых премьер последних нескольких лет – стартовал сиквел сериала "Секс в большом городе", который получил простоватое, для большинства ничего не значащее название: "И просто так…". Ожидаемо, многие поклонники и настоящие фанаты социально активных подруг из Нью-Йорка стали публиковать восторженные комментарии и радоваться долгожданной встрече со "старыми знакомыми". Но большую часть отзывов и рецензий составили уничтожающие, открыто ненавистные, злобно критикующие замечания и длинные тексты ожесточенных колумнистов. Причем, в числе критиканов, по большей части, оказались экс-поклонники раскрепощенной "четверки из Нью-Йорка", которые открыто демонстрировали разочарование. И, если из шквала хейта выделить основные месседжи, все сводится к тому, что "актрисы уже не те", "не им рассуждать о сексе, ведь они безнадежно устарели" и "какой секс возможен после 50?"

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Стоит отметить, что активной критике рестарт проекта "Секс в большом городе" подвергся уже на этапе начала съемок. Актрис осуждали за неудачную пластику, злоупотребление филлерами, седые волосы, неуместные наряды. Многие селебрити считали своим долгом комментировать решение о продолжении сериала как "неуместную идею". Другими словами, найти повод, по которому не критиковали бы актрис и сериал HBO, трудно.

При этом идейный вдохновитель и создатель сериала Даррен Стар неоднократно подчеркивал, что целью нового проекта является желание рассказать зрителям о проблемах женщин в возрасте 50+ на примере любимых многими героинь сериала, а не делать взрослых дам участницами секс-марафона в поисках приключений. То есть создатели проекта предупреждали поклонников о том, что это будет совсем не "тот самый секс". Тогда откуда взялось столько неприязни к некогда обожаемым героиням, и почему любовь превратилась в лютую ненависть? Ведь на феминистском проекте начала 2000-х взрослело и формировалось несколько поколений женщин. Как получилось, что создания восстали против истории, их породившей?

Дело в том, что "Секс в большом городе" нельзя назвать всего лишь сериалом или каким-то там ТВ-проектом. В некотором смысле он стал настоящим социокультурным явлением, которое превратило незамужнюю женщину из порицаемой в обществе жертвы в человека со свободой выбора, объяснил, что статус single girl – это не приговор, а исходная точка для широкого спектра деятельности, научил женщин здоровому эгоизму. Сериалу удалось уравнять мужчин и женщин в правах намного эффективнее, чем митингам и просветительским программам, а еще – объяснить представительницам прекрасной половины, что жизнь не заканчивается в возрасте 30+, а, возможно, и правда, только начинается. И что массу проблем в жизни можно решить покупкой новой пары обуви или красивого платья. Так, для многих "Секс в большом городе" на долгие годы стал "иконой", психологическим убежищем или базовым ориентиром для жизни в современных городах.

И вот авторы такой важной системообразующей конструкции решили ее глобально преобразовать. Они рассказали многомиллионной армии "адептов" фешен-религии, что жизнь не будет вечным праздником, и, к слову, вообще не будет вечной. Самые веселые девушки тоже стареют и надевают очки, а парень, о котором мечтали миллионы, в какой-то момент просто умирает. Другими словами, сценаристы нового проекта добавили киновселенной туфель от Manolo Blahnik, платьев Oscar de la Renta и вечеринок на Манхеттене суровой реальности и прозы жизни. Именно этой прозы и не смогли простить сериалу девушки всех возрастов, потому что в идеальном убежище не должно быть старости, проблем и ураганов. Да и никому не позволено покушаться на "икону"